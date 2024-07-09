Самозастегивающийся пиджак Фрейндлих. В «Служебном романе» нашли киноляп

Казус произошел в конце первой серии, когда Новосельцев несет в актовый зал скульптуру лошади, переданную активисткой Шурой. В это время героиня Фрейндлих учится походке «от бедра». Этот процесс контролирует Лия Ахеджакова в образе секретарши Верочки.

Увидев посторонних в помещении, Калугина быстро надела коричневый пиджак, не застегнув пуговицы. Затем она пообщалась с героем Андрея Мягкова в расстегнутом пиджаке. Однако, когда Новосельцев пытается поставить на стол тяжелую скульптуру, но не удерживает ее, и падает вместе с мебелью, Калугина встает из-за стола уже в застегнутом на все пуговицы пиджаке. Далее она налила из кувшина воду для подчиненного, а в этот миг ее пиджак оказался вновь расстегнут.

Еще один киноляп заметили с маникюром Верочки. В сцене, где секретарша проводит мастер-класс по женственности для Калугиной в кабинете, ее руки украшают ярко-красные ногти. После прихода комиссии по инвентаризации начальница и Верочка перешли в актовый зал, чтобы продолжить занятие, но маникюра у секретарши уже нет.