07 апреля 2024, 00:06

Салтыкова пожаловалась на хамство Пьехи и Кудрявцевой на «Суперстаре»

РИА «Новости»
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Исполнительница Ирина Салтыкова призналась, что ей было обидно из-за некорректной критики от Стаса Пьехи и Леры Кудрявцевой на «Суперстаре». Об этом артистка рассказала в интервью The Voice.

По словам певицы, Пьеха и Кудрявцева выбрали хамский способ, чтобы «завалить» ее.

«Шоу же строится по сценарию. Им сказали, что вот такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают!» - заявила Салтыкова.

Она также выразила мнение, что указанные артисты не вправе судить ее выступления. Такое поведение Пьехи и Кудрявцевой указывает на их невоспитанность. Певица заявила, что больше не держит обиду на артистов, но общаться с ними не планирует.

Ранее на критику со стороны Кудрявцевой обиделся певец Алексей Глызин. Он пожаловался, что его «сравняли с землей».

Музыка Интервью Лера Кудрявцева
05 апреля 2024, 23:12
После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разразился скандал
РИА «Новости»
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Прощание с художественным руководителем Театра Сатиры Александром Ширвиндтом выявило внутренние проблемы в культурном учреждении. Об этом сообщило издание mk.ru.

После смерти актера руководство театра решило отменить спектакль «Где мы?..», в котором покойный при жизни исполнял главную роль. Против этой инициативы выступил артист Александр Олешко - он активно участвовал в создании постановки. Мужчина предложил превратить показ в вечер памяти. Но в учреждении заявили, что у них были другие планы на мероприятие.

«Во всяком случае небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол», - отметили авторы статьи.

О готовящемся к июлю вечере памяти Ширвиндта артисты узнали только из сообщений на сайте культурной организации. Руководство театра не уведомило их лично о планах на сезон.

Театр Сатиры запланировал вечер памяти народного артиста РСФСР на юбилей артиста 19 июля. Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни.

Скандалы Театры Актеры
05 апреля 2024, 19:09
Дени Вильнев снимет фильм о последствиях ядерной войны
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Франко-канадский режиссер Дени Вильнев экранизирует роман «Сценарий ядерной войны». Он приступит к работе над картиной сразу же после завершения съемок последней части трилогии «Дюна», сообщил Deadline.

По данным издания, права на киноадаптацию бестселлера Энни Якобсон обошлись киностудии Legendary в 15 миллионов долларов.

Сюжет книги рассказывает о возможном существовании человечества, пережившее ядерную войну. Автор строит предположения о жизни после апокалипсиса, опираясь на интервью с военными и гражданскими экспертами.

В планах у режиссера создать предостерегающую историю о том, к чему может привести мир политическая нестабильность, когда многие государства имеют ядерное оружие.

Вторая часть «Дюны» собрала более 500 миллионов долларов в мировом прокате, побив рекорды первого фильма. Писатель Платон Беседин объяснил, почему обе картины, на его взгляд, получились абсолютно пустыми.

Кино Режиссер
05 апреля 2024, 18:43
Кинотеатрам предложили отказаться от показа иностранных лент в майские праздники
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Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к представителям кинотеатров с рекомендацией отменить показы зарубежных фильмов по «предсеансовому обслуживанию». Взамен голливудских картин предлагается представить зрителям отечественные новинки, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, к акции поддержки легального проката, которая пройдет с 18 апреля по 12 мая, присоединилась компания «Атмосфера кино».

Кинотеатрам разослали письмо, в котором говорится, что ключи на проекты дистрибьютора за этот период получат кинотеатры, отменившие пиратский контент, добавили журналисты.

С 18 апреля по 12 мая российскому зрителю представят такие премьеры, как «Сто лет тому вперед», «Чайка» и «Блиндаж».

Ранее Минкульт России не выдал прокатное удостоверение на 25 апреля фильму «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи. Однако сервис «Кинопоиск» пообещал показать боевик на своей площадке.

Кино Фильмы Актеры
05 апреля 2024, 17:36
Умер сценарист «Катеньки» Вацлав Михальский
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Советский и российский сценарист, издатель и член Союза писателей России Вацлав Михальский скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Журнал Дагестан».

«Вацлав Вацлавович всегда с теплом вспоминал родной город, с удовольствием принял участие в работе книжной ярмарки „Тарки-Тау 2023“, правда, в дистанционном формате - здоровье было уже слабым», - отметили земляки автора.

Причина смерти сценариста неизвестна.

Михальский родился в 1938 году в городе Таганрог, детство и юность провел в Дагестане. В 1965 году он окончил Литературный институт имени Горького, а в 1975 году - Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

Вацлав Михальский стал известен благодаря работе над сценариями к фильмам «Баллада о старом оружии», мелодраме «Катенька», драме «Тайные милости» и сериалу «Семнадцать молчаливых сапог».

Дагестан Кино

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