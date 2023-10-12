Саксофонист из Москвы выиграл золото на XVII молодежных Дельфийских играх

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Молодой человек начал играть на саксофоне еще в семь лет. Сейчас он учится в музыкальной школе имени Ференца Листа, а его наставник - почетный работник культуры города Москвы Александра Петрова.

Музыкальное учреждение, где проходит обучение Александр, получило новое здание на Косинской улице в районе Вешняки в рамках проекта «Искусство - детям» в 2019 году.

В первом туре «Духовых инструментов» молодой музыкант исполнил «Ветер над Байкалом» Алана Крепена. Примечательно, что произведение написали специально для Александра в качестве приза. Во втором туре юный саксофонист играл произведения «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского и «Хоровод гномов» Антонио Баццини.

Александр принимает участие в Дельфийских играх уже в третий раз. Весной этого года он завоевал золотую медаль на молодежных Дельфийских играх России в Саратове. А в 2022 году он занял первое место в Дельфийских играх России в Красноярске.

XVII молодежные Дельфийские игры прозходят с 6 по 17 октября в Киргизии. Участники будут соревноваться в 10 разных номинациях. В этом году 600 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет представляют на музыкальном состязании сборные разных стран. Среди судей известные деятели искусства, которые собрались почти со всех стран СНГ.

Ранее детский хор из Химок стал лауреатом международного конкурса «Золотой кубок» в Сочи.