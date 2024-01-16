16 января 2024, 08:29

Рынок перепродажи билетов на зарубежные концерты резко подскочил

Unsplash
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В России более чем в полтора раза увеличились объемы перепродажи билетов на зарубежные концерты. Некоторые туроператоры выставили пакетные предложения с заселением в отели и транспортом в городе проведения мероприятия, сообщил «Коммерсанту» управляющий партнер агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

До 2023 года рынок перепродажи билетов на зарубежные концерты стагнировал, но затем показал резкий рост. В одном только сервисе «Авито» количество предложений увеличилось на 15%, а объем продаж на 60%. Там выставляли билеты на выступления Тейлор Свифт , Эда Ширана, Rammstein, Metallica, Coldplay и других звезд. Некоторые брокеры и турагентства, по словам Константина Анкилова, делали пакетные предложения с продуманной логистикой и размещением.

«Помимо приобретения билета предлагается помощь в покупке авиабилетов, бронировании отелей, оплате транспорта внутри зарубежной страны, оплате визовых сборов», - сказал он.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева подтвердила, что приуроченные к культурным или спортивным событиям туры стали популярным продуктом. Так, в прошлом году клиенты выбирали чартер в Каир для поездки на концерт Backstreet Boys, билеты в Катар и ОАЭ на гонки «Формулы-1».

Уехавшие в другие страны российские звезды начали отменять концерты из-за низкого спроса. Группа «Сплин» смогла распродать только самые дешевые билеты на февральский концерт в Лондоне.

Концерты Торговля
16 января 2024, 00:11
Умер народный артист Бурятии Евгений Тихомиров
РИА «Новости»
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Советский и российский актер театра и телевидения, народный артист Республики Бурятия Евгений Тихомиров скончался в возрасте 74 лет в Благовещенске. Об этом сообщили на сайте Амурского областного театра драмы.

«Всю жизнь Евгений Валерианович посвятил служению Мельпомене, работая в разных театрах страны - в Туве, Шахтах, Лысьве, Борисоглебске, Черемхово, Кимрах. В государственном русском театре Улан-Удэ актер был удостоен званий Заслуженного артиста Бурятской АССР и Народного артиста Республики Бурятия», - сказано в некрологе.

Коллеги актера отметили, что «зрителям Евгений Валерианович запомнился яркими и неординарными ролями». В частности, Тихомиров сыграл дядю Митю в постановке «Любовь и голуби», простоватого Генерала в сказе «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и герцога Корнуэльского в спектакле «Король Лир».

Артисты вспоминали Евгения Тихомирова как талантливого человека, покоряющего своей яркой индивидуальностью, темпераментом и способностью быть убедительным в любом жанре, причем независимо от роли - главная, эпизодическая или участие в массовой сцене.

В Амурском областном театре драмы он работал с 2001 по 2019 год. Здесь же актер вышел и на заслуженный отдых.

Смертность Актеры Бурятия
15 января 2024, 19:14
Соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантовой поддержки для учреждений культуры
РИА «Новости»
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Соцсеть «ВКонтакте» расширила программу грантов для театров, музеев и других учреждений культуры, общий фонд проекта в 2024 году составит 60 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Площадка предлагает заявителям два типа грантов - денежный, который пойдет на создание контента, а также цифровой для продвижения во «ВКонтакте». Стать участниками проекта могут музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры.

Чтобы претендовать на грант, необходимо иметь зарегистрированное юрлицо и вести в VK открытое сообщество, у которого свыше тысячи подписчиков.

Заявки на денежные гранты принимают с 15 января до 22 февраля 2024 года. Один кандидат может подать до трех проектов. Сумма на одного получателя составит до пяти миллионов рублей.

Принимать заявки на цифровые гранты начнут весной 2024 года. Сумма поддержки на участника - до одного миллиона рублей.

Количество получателей и объем поддержки определит координационный совет грантовой программы. В него войдут сотрудники «ВКонтакте» и известные деятели культуры: директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, писатель Александр Цыпкин и другие.

«Программа грантовой поддержки поможет театрам, музеям и другим культурным учреждениям и проектам привлечь новую аудиторию , а молодым пользователям „ВКонтакте“ - получить востребованный контент в актуальном для них digital-формате», - отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

По ее словам, гранты помогут сделать новые шаги в развитии на площадке не только федеральным, но и культурно значимым региональным проектам, а также начинающим талантливым авторам.

ВКонтакте Музеи Соцсети Театры
15 января 2024, 16:59
Юрия Соломина похоронили по оружейные залпы и «Балладу о солдате»
РИА «Новости»
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Похороны народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина прошли на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

В последний путь артиста проводили под гимн России и композицию «Баллада о солдате» в исполнении военного оркестра. При погребении прозвучали три оружейных залпа.

Венки на могилу ушедшего из жизни народного артиста прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, Министерство культуры, певица Алла Пугачева, московские театры и многие другие.

Сегодня же в Малом театре прошла гражданская панихида по ушедшему из жизни Соломину. Очередь желающих проститься с легендарным актером и режиссером выстроилась протянулась от Театральной площади до Петровки.

Юрий Соломин умер в минувший четверг, 11 января. За два дня до ухода их жизни он выписался из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Всю свою жизнь артист посвятил Малому театру. После окончания школы поступил в училище имени Щепкина при культурном учреждении. После стал частью труппы сначала актером, потом режиссером и художественным руководителем.

Кроме театральной деятельности, Соломин снимался в фильмах и сериалах. Одной из главных своих киноработ он называл участие в съемках фильма «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы.

Режиссер Россия Театры Актеры Москва
15 января 2024, 13:13
Зрители и артисты пришли в Малый театр для прощания с Юрием Соломиным
РИА «Новости»
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Поклонники и коллеги ушедшего из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина собрались в Государственном академическом Малом театре Москвы для прощания с актером и режиссером. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места события, гроб с телом художественного руководителя Малого театра установили на исторической сцене.

Очередь из желающих проститься с Юрием Соломиным растянулась до почти до Петровки. Участники гражданской панихиды с цветами проходили через служебный вход в Малый театр.

Церемонию прощания сопроводили негромкой музыкой, а на установленном в задней части сцены экране демонстрировали фотографии артиста разных лет.

Юрий Соломин умер 11 января, через два дня после выхода из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Свои соболезнования родным и близким артиста выразили президент России Владимир Путин , премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. После церемонии прощания гроб с телом Соломина доставят на Троекуровское кладбище.

В Малом театре Юрий Соломин работал с 1957 года, пост художественного руководителя занимал 36 лет. Кроме театральной деятельности, он известен по ролям в фильмах и сериалах, в том числе он сыграл в оскароносном фильме японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала».

Режиссер Россия Театры

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