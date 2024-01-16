Рынок перепродажи билетов на зарубежные концерты резко подскочил

До 2023 года рынок перепродажи билетов на зарубежные концерты стагнировал, но затем показал резкий рост. В одном только сервисе «Авито» количество предложений увеличилось на 15%, а объем продаж на 60%. Там выставляли билеты на выступления Тейлор Свифт , Эда Ширана, Rammstein, Metallica, Coldplay и других звезд. Некоторые брокеры и турагентства, по словам Константина Анкилова, делали пакетные предложения с продуманной логистикой и размещением.

«Помимо приобретения билета предлагается помощь в покупке авиабилетов, бронировании отелей, оплате транспорта внутри зарубежной страны, оплате визовых сборов», - сказал он.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева подтвердила, что приуроченные к культурным или спортивным событиям туры стали популярным продуктом. Так, в прошлом году клиенты выбирали чартер в Каир для поездки на концерт Backstreet Boys, билеты в Катар и ОАЭ на гонки «Формулы-1».

Уехавшие в другие страны российские звезды начали отменять концерты из-за низкого спроса. Группа «Сплин» смогла распродать только самые дешевые билеты на февральский концерт в Лондоне.