Рыцарь мирового кинематографа. Кристоферу Нолану присвоят почетный титул

По данным телеканала, жена режиссера кинопродюсер Эмма Томас будет удостоена звания леди.

В этом году Кристофер Нолан получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за биографический фильм «Оппенгеймер» об «отце» атомной бомбы. Его конкурентами были Жюстин Трие с картиной «Анатомия падения», Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»). «Оппенгеймер» также победил в категории «Лучший фильм».

До этого года Кристофер Нолан шесть раз номинировался на главную кинопремию Голливуда, но «Оскар» всегда уходил другим режиссерам.

В марте стало известно, что Нолан начал работу над сценарием нового фильма. Детали проекта пока неизвестны.