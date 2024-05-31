Руководители музеев новых регионов прошли образовательную программу в Москве

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Сессия проекта состоялась в рамках международного фестиваля «Интермузей - 2024».

«Мы продолжаем активную работу по интеграции работников культуры из новых регионов в музейное сообщество России. Одним из главных направлений этой работы является улучшение качества подготовки профессиональных кадров», - отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова.

Практические сессии провели в федеральных музеях. Специалисты рассказали участникам о применении технологии искусственного интеллекта, представили планы усовершенствования поиска по изображениям в рамках Госкаталога. Темами обсуждения также стали охрана авторских прав и кибербезопасность.

Для участников устроили интерактивную экскурсию по экспозиции павильона «Атом» выставки-форума «Россия». Третьяковская галерея пригласила работников в здание музея на Крымском Валу, Государственный исторический музей организовал экскурсии по выставкам «Дикое поле. В вечном движении» и «Полковые музеи». В Покровском соборе на Красной площади также подготовили специальную программу.

В финальный день состоялся круглый стол по теме технического оснащения региональных и муниципальных музеев нацпроекта «Культура».