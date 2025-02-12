12 февраля 2025, 12:10

Руководитель ансамбля умерла во время концерта во Владикавказе

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Руководитель оркестра ансамбля «Алан», заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева скончалась во время концерта. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минкультуры.

«Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта», - рассказали журналистам.

Артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо» и государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан» выступали на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.

Сайт kp.ru опубликовал видео с последнего концерта Датиевой. На кадрах видно танцоров, позади которых сидела артистка и играла на гармони. В какой-то момент она потеряла сознание и упала.

После этого художественный руководитель Зелимхан Козаев приостановил концерт. На место ЧП экстренно прибыли медики, но спасти звезду так и не удалось.

Концерты Песни Артисты
09 февраля 2025, 15:36
Московские театры обновили рекорд посещаемости
РИА «Новости»
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Столичные театры начали посещать больше зрителей. В прошлом году их число возросло до 4,7 миллиона человек, что стало новым рекордом за последние пять лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что такого успеха удалось достигнуть благодаря обновлению зданий многих театров, а также улучшению качества постановок и увеличению числа премьер. Градоначальник добавил, что в 2024 году на спектакли пришло на 100 тысяч человек больше, чем в 2023 году. За 10 лет в городе завершили ремонт, реконструкции и строительство 41 театра.

«В топе - Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр сатиры и Театр эстрады», - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что МАМТ в 2024 году показал зрителям восемь новых постановок, а Московский театр оперетты вернул легендарного «Мистера Икс».

Ранее опрос показал, что более половины россиян предпочитают проводить выходные зимой в домашней обстановке, а 30% - в соцсетях. Примерно четверть респондентов сообщила, что любит читать книги, гулять на улице, ходить в театры и кино, а также на творческие мастер-классы.

Театры Сергей Собянин Москва
07 февраля 2025, 19:59
Екатерина Мизулина на фоне провокационного фото нежно обратилась к Шаману
Социальные сети Екатерины Мизулиной
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с певцом Шаманом (псевдоним Ярослава Дронова). Публикацию в личном Telegram-канале Мизулина снабдила провокационной подписью.

Снимок обработан в фоторедакторе. В кадре Мизулина и Шаман стоят рядом, у певца длинные волосы и борода.

«Ты мой», - гласит подпись к снимку.

Спустя несколько минут после публикации Мизулиной Дронов разместил в своем Telegram-канале аналогичный снимок. Артист подписал его «Ты моя». Многие подписчики певца в комментариях обрадовались такому развитию событий.

«Ярослав, я от радости чуть не закричала. Будьте счастливы!», - написала одна из поклонниц артиста.

Пресса муссирует слухи о романе Екатерины Мизулиной и Шамана с лета 2024 года. Их неоднократно замечали вместе, официально о своих отношениях Мизулина и Дронов не заявляли.

Однако 3 февраля Мизулина и Шаман изобразили поцелуй перед собравшимся на концерт школьниками. Позднее в сети появилось и видео танца артиста с активисткой.

Фото Отношения Екатерина Мизулина Артисты
05 февраля 2025, 13:44
«Русский менталитет». Дочь музыканта — о его телефонной беседе во время исполнения партии
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Телефонный разговор не помешал музыканту Игорю Разумовскому исполнить свою партию на репетиции. Об этом Super.ru рассказала дочь дирижера Евгения.

По ее словам, отец позвонил младшей дочери по важному вопросу из-за документов.

«Как вы могли заметить, это никак не повлияло на репетицию. Он отыграл свою партию так, как должен был отыграть», - отметила Евгения.

Сам Разумовский относится к видео с долей иронии, а люди получают от ролика положительные эмоции.

«К счастью, очень мало негатива. Много людей из-за границы пишут про русский менталитет, восхищение таким характером», - добавила дочь музыканта.

Разумовский работает в оркестре более 30 лет. Он окончил Московскую консерваторию как ударник, а затем как дирижер. Недавно в Сети завирусилось видео с его участием, на котором он невозмутимо играет на ударном инструменте свою партию и одновременно разговаривает по телефону. Дирижер отметил, что не ожидал такой славы.

Видео Музыка Артисты
02 февраля 2025, 21:07
«Мне не привыкать». Невозмутимый музыкант раскрыл, кому звонил во время репетиции
РИА «Новости»
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В рунете завирусилось видео с самым невозмутимым музыкантом. Во время репетиции мужчина разговаривал по телефону и играл на ударных, идеально попадая в такт. Героем соцсетей оказался дирижер оркестра «Новая Россия» Игорь Разумовский. Он сообщил 360.ru, что не был готов к такой популярности.

«Я человек публичный, мне не привыкать, но так, конечно, по современным технологиям это… не так. Но что делать, значит, такой мир на данный момент у нас», - сказал он.

Музыкант попал в кадр случайно. Разумовский сказал, что не ожидал такой славы. Во время репетиции ему позвонила дочь.

«Я с ребенком разговаривал», - заявил ударник.

Разумовский известен в профессиональных кругах благодаря гастролям, сотрудничеству с ведущими коллективами и кинокомпаниями. Он окончил Московскую государственную консерваторию по классу ударных инструментов, аспирантуру - по специальности «ансамбль современной музыки», в качестве дирижера стажировался у профессора Лондонской академии музыки Колина Метерса. Работает главным дирижером театра «Кремлевский балет», дирижером оркестра «Новая Россия» и оперного центра Валентины Левко.

В 2002 году художественным руководителем оркестра «Новая Россия» стал Юрий Башмет. Впоследствии он попал под украинские санкции за свою гражданскую позицию.

Музыка

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