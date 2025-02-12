Руководитель ансамбля умерла во время концерта во Владикавказе

Столичные театры начали посещать больше зрителей. В прошлом году их число возросло до 4,7 миллиона человек, что стало новым рекордом за последние пять лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что такого успеха удалось достигнуть благодаря обновлению зданий многих театров, а также улучшению качества постановок и увеличению числа премьер. Градоначальник добавил, что в 2024 году на спектакли пришло на 100 тысяч человек больше, чем в 2023 году. За 10 лет в городе завершили ремонт, реконструкции и строительство 41 театра.

«В топе - Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр сатиры и Театр эстрады», - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что МАМТ в 2024 году показал зрителям восемь новых постановок, а Московский театр оперетты вернул легендарного «Мистера Икс».

Ранее опрос показал, что более половины россиян предпочитают проводить выходные зимой в домашней обстановке, а 30% - в соцсетях. Примерно четверть респондентов сообщила, что любит читать книги, гулять на улице, ходить в театры и кино, а также на творческие мастер-классы.