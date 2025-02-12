Руководитель ансамбля умерла во время концерта во Владикавказе
Руководитель оркестра ансамбля «Алан», заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева скончалась во время концерта. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минкультуры.
«Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта», - рассказали журналистам.
Артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо» и государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан» выступали на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.
Сайт kp.ru опубликовал видео с последнего концерта Датиевой. На кадрах видно танцоров, позади которых сидела артистка и играла на гармони. В какой-то момент она потеряла сознание и упала.
После этого художественный руководитель Зелимхан Козаев приостановил концерт. На место ЧП экстренно прибыли медики, но спасти звезду так и не удалось.