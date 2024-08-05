Российскую комедию «СуперБобровы» переснимут во Франции

Ларонз назвал «СуперБобровы» хорошим, смешным, добрым фильмом, который обязательно понравится жителям Франции.

По словам продюсера, уже во всю идет работа над производством.

«Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история», - пояснил Ларонз.

Он отметил, что купит права еще на несколько российских картин и уже ведет соответствующие переговоры.

Впервые зрители увидели фильм «СуперБобровы», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, в 2016 году. Сюжет ленты разворачивается вокруг семьи Бобровых со сверхспособностями, которые у них появились благодаря метеориту, попавшему однажды в их дом.

На днях в Москву приехал французский режиссер Гаспар Ноэ. Его пригласили поучаствовать в закрытом мероприятии.