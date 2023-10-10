Российский сериал о ВОВ одержал победу в США

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Сериал «Про людей и про войну» отметили как «Лучший драматический сериал», она также получил награды за «Лучший актерский состав» и «Лучшую оригинальную музыку к сериалу».

«Наше кино - об исторической правде, о большой и сложной душе русского человека. И абсолютно бесценно то, что это понятно в любой точке мира», - рассказала продюсер сериала Анна Чижова.

Трагикомедию о карме и перерождении «Грузчики» признали «Лучшим фантастическим сериалом». Российского актера Данилу Стеклова наградили в номинации «Лучшее драматическое исполнение».

Режиссер и сценарист из Донецка Владимир Агранович ранее снял первый сериал об СВО «Мобилизация». Его события разворачиваются в самом начале спецоперации и рассказывают и жизни трех друзей.