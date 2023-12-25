Российские критики назвали лучшие отечественные сериалы 2023 года

В 2023 году в прокат вышел 241 проект, 104 сериала стартовали на ТВ, 137 на платформах. Из всего списка эксперты выделили 38 сериалов, в топах оказалось 20 проектов.

По итогам выбора критиков на первом месте оказался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Проект стал абсолютным лидером по всем показателям. Далее следует группа сериалов с минимальным отрывом по баллам. Второе-пятое места поделили «Лада Голд» режиссера Никиты Власова, «Балет» Евгения Сангаджиева, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова и «Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью. Его сравнили с «Братом» и «Бригадой».