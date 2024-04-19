Российские кинотеатры остановили теневой прокат голливудских фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала кинотеатры поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания c 18 апреля по 12 мая. С аналогичной просьбой к киносетям обратились такие крупные прокатчики, как «Атмосфера кино» и «Централ Партнершип».

«Подобный ультиматум - оставить сети без легального контента - звучит серьезно. Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока - с 18 апреля по 12 мая - эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума», - допустил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что киносети пострадают в любом случае. Отказ от теневого проката зарубежных фильмов повлечет убытки, а его продолжение воспримут как нарушение правил индустрии.

Параллельный импорт голливудских картин предложили ввести в 2022 году. Спустя время Минцифры обсудило с участниками рынка разблокировку сайтов с пиратским контентом.