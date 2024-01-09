09 января 2024, 10:01

Россияне стали вдвое чаще ходить в музеи

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Интерес россиян к культурным и массовым мероприятиям в 2023 году возрос. Наибольший подъем продаж зафиксировали в музеях. Россияне купили вдвое больше билетов на выставки. К таким выводам пришел исследовательский холдинг «Ромир», сообщило РИА «Новости».

В общей сложности за год россияне купили на 30% больше билетов на культурные и массовые мероприятия, чем в 2022 году, и потратили на них на 12% больше денег. Лучший прирост показали выставки и музеи - 124% в количественном и 95% в денежном выражении.

Второе место по повышению популярности заняли активные виды отдыха, в том числе парки развлечений, аттракционы и аквапарки. В них продали на 97% больше билетов, чем год назад, на сумму в 79% больше. Третью строчку рейтинга заняли спектакли, шоу, мюзиклы и детские представления. Количество проданных билетов увеличилось на 103%, а сумма - 23%.

В Москве открыли новый патологоанатомический музей. Он заработал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Выставки Музеи
09 января 2024, 03:16
ТНТ снимет еще один ремейк на советскую комедию
РИА «Новости»
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В новогодние праздники в эфир вышел ремейк советской комедии под названием «Иван Васильевич меняет все». Директор канала ТНТ Тина Канделаки на своей странице в соцсети заявила, что проект оказался успешным и добавила, что началась работа над третьим фильмом.

«Третьему фильму быть. Работа начинается уже сейчас», - заинтриговала Канделаки.

При этом она не сообщила, какую комедию планируют взять за основу. Предположительно, юмористы ТНТ нацелены на фильм режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» или комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В ремейке «Иван Васильевич меняет все» после \"голой\" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре пересняли некоторые сцены, в которых участвовали Филипп Киркоров и Анна Asti. Вместо певицы роль куклы Барби сыграла Клава Кока. Актер Никита Кологривый сыграл в новогодней комедии Людовика XVI вместо Киркорова.

Фильмы Работа Актеры
08 января 2024, 09:47
«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
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Вышедшая в 2023 году кинокартина «Оппенгеймер» получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Трансляция церемонии велась в YouTube-канале агентства Associated Press.

В общей сложности «Оппенгеймеру» досталось пять «Золотых глобусов», два из которых - за лучшее исполнение главной мужской роли (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни - младший). Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом атомной бомбы». Мировые сборы киноленты составили более 950 миллионов долларов.

Актрису Эмму Стоун, снявшуюся в «Бедных-несчастных», отметили за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле. А Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» как исполнительница лучшей женской роли второго плана в сериале «Корона».

Звание лучшего драматического фильма могло достаться «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе. В списке претендентов также была «Анатомия падения» французского режиссера Жюстин Трие.

Награды Кино
07 января 2024, 20:05
Названы главные номинанты на американскую кинопремию «Золотой глобус»
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Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте, местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

На звание лучшего драматического фильма претендуют картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», последняя работа Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», фильм французского режиссера Жюстин Трие «Анатомия падения», вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро», картина британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов» и режиссерский дебют Селин Сон «Прошлые жизни».

За звание лучшей комедии или мюзикла в борьбу вступят следующие фильмы: «Барби» Греты Гервиг, «Большой прыжок» Бена Аффлека, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пейна, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и уже получившие «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля «Бедные - несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Всего премии вручат в 18 номинациях за счет введения новых категорий «Лучший стендап-комик» и «Лучшее кинематографическое и кассовое достижение».

На самое большое количество наград (восемь) претендует фильм «Барби» и его создатели. За семь наград поборются «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны» и «Бедные - несчастные».

На четыре «Золотых глобуса» рассчитывают «Прошлые жизни», «Маэстро», «Май, декабрь» и Анатомия Падения».

Главным ведущим церемонии станет стендап-комик и актер Джо Кой.

Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте , местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

США Кино
07 января 2024, 19:50
Три богатыря и парк пупского периода
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В конце декабря, аккурат к Новому году, в прокат вышел двенадцатый мультфильм о богатырях Добрыне Никитиче, Илье Муромце и Алеше Поповиче. И на этот раз каждому из них предстоит обрести себя. Писатель Платон Беседин сравнил мультик со встречей со старыми знакомыми. Сделано все добротно и качественно. Можно было бы сказать, что кино удалось, если бы не сюжет. А он, увы, зияет дырами, отметил публицист в своей колонке для «360».

Начитанный конь Юлий, полагающий, что будущее за технологиями, понимает, что пространственно-временной континуум сдвинулся, ткань бытия прорвалась, и прошлое смешалось с будущим.

Ну, а Тихон - местный старик - рассказывает главным героям, что у предков имелось предание о пупе земли, соединяющим эпохи. Собственно, к этому пупу и отправляются три богатыря, Князь Киевский, конь Юлий и Змей Горыныч, который смотрится, пожалуй, любопытнее других.

Это такая встреча со старыми знакомыми, с которыми постоянно что-то происходит. Там ведь не только три богатыря, но и Князь Киевский, конь Юлий, Змей Горыныч и прочие, прочие. Воспринимать это как мультфильм с сиквелами, приквелами невозможно.

Тут даже столь затянувшиеся франшизы как «Форсаж» и «Пила» отдыхают. Поэтому сериал - вот так правильно. Да, мы смотрим сериал про трех богатырей.

Шутка ли сказать, но новая серия, традиционно появившаяся аккурат к Новому году, двенадцатая в цикле. Называется она эффектно - «Три богатыря и Пуп земли». И на этот раз у богатырей нет противника, в котором воплотилась бы угроза или зло.

Конечно, богатыри спасут мир динозавров от падающего метеорита - для того они и оказались в прошлом, - но как быть с тем, что динозавры в таком случае выживут и, как следствие, обязаны будут изменить эпохи? Не заморачиваться с этой задачкой? Ну да, создатели новых «Богатырей» так и поступают, когда Алеша Попович спасается из чрева гигантской жабы без всякого саспенса и объяснений. Просто хоп - и нате вам хэппи-энд! Вот так просто? А почему бы и нет? - отвечают нам сценаристы. Но мы-то видим, что от серии к серии «Богатыри» становятся все водянистее и жиже. Эх! Далее - его прямая речь.

При этом базируется это новое на традиционной истории. Кто ж о богатырях не слышал? И это работает. Собственно, таков путь, по которому следовало бы идти всем тем, кто берется делать кино и мультфильмы для детей.

Однако, боюсь, в случае «Трех богатырей» в тринадцатой серии этого эффекта узнавания окажется недостаточно хотя бы для минимального успеха, ибо зритель откровенно подустал. Пора наконец-то поработать над качественным сценарием. Определенно, пора! Впрочем, это касается большинства современных кинокартин.

Но все-таки, даже с такими сценарными дырами и примитивными ходами мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» смотрится легко, но не легковесно. Он расслабляет и оставляет приятное послевкусие. Почему? Нет, дело не графике, конечно же, и не в классной озвучке князя Маковецким.

Фишка в том, что работает эффект узнавания, когда мы встречаем старых знакомых в новых обстоятельствах. Но это не модернизированная, переснятая классика (как «Бременские музыканты», например), а новый эпос, новые герои.

Далее следует разлад меж богатырями (старшие не ценят младшего), и Алеша Попович оказывается в прошлом, где его тут же пытаются подчинить первобытные люди и сожрать динозавры. Да, последние, видимо, снова в трендах, потому что именно в их мире следом за Алешей оказываются остальные герои.

Каждый из них в соответствии с хрестоматийными образцами идет отдельно друг от друга. И каждый из них должен обрести себя. Змей Горыныч наконец вспомнит, что он умеет дышать огнем сразу из трех своих голов. Конь Юлий и Князь Киевский проявят смекалку. Ну и так далее в том же духе.

«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», - пел Вячеслав Бутусов, а стихи к этой композиции написал один из лучших рок-поэтов со дня сотворения мира Илья Кормильцев. Действительно, надо просто заменить батарейки - придумать новый сюжет, обстоятельства, а вот героев оставить прежних.

Это я уже не о музыке, а о мультипликации. И раз уж мы играем в цитаты, то перефразирую еще одну: «Каждый год 31 декабря мы с детьми ходим на мультфильм „Три богатыря“…». И ведь не только мы, правда? Вот так философски я решил разукрасить и приукрасить в общем-то банальный и простенький сюжет, с которым у новых «Богатырей» возникают очевидные проблемы. Да, к сожалению, снова и снова констатируем: главная проблема современного кино - это отсутствие качественных сценариев. Ну, пригласите меня, что ли, я вам помогу… Итак, Змей Горыныч находит маленького динозаврика, который оказывается в веке XII аккурат из прошлого. К слову, у сценаристов явно плохо с историей, потому что исторических ляпов в мультфильме «Три богатыря и пуп земли» непростительно много.

Кино Россия

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