Россияне стали вдвое чаще ходить в музеи

В конце декабря, аккурат к Новому году, в прокат вышел двенадцатый мультфильм о богатырях Добрыне Никитиче, Илье Муромце и Алеше Поповиче. И на этот раз каждому из них предстоит обрести себя. Писатель Платон Беседин сравнил мультик со встречей со старыми знакомыми. Сделано все добротно и качественно. Можно было бы сказать, что кино удалось, если бы не сюжет. А он, увы, зияет дырами, отметил публицист в своей колонке для «360».

Начитанный конь Юлий, полагающий, что будущее за технологиями, понимает, что пространственно-временной континуум сдвинулся, ткань бытия прорвалась, и прошлое смешалось с будущим.

Ну, а Тихон - местный старик - рассказывает главным героям, что у предков имелось предание о пупе земли, соединяющим эпохи. Собственно, к этому пупу и отправляются три богатыря, Князь Киевский, конь Юлий и Змей Горыныч, который смотрится, пожалуй, любопытнее других.

Это такая встреча со старыми знакомыми, с которыми постоянно что-то происходит. Там ведь не только три богатыря, но и Князь Киевский, конь Юлий, Змей Горыныч и прочие, прочие. Воспринимать это как мультфильм с сиквелами, приквелами невозможно.

Тут даже столь затянувшиеся франшизы как «Форсаж» и «Пила» отдыхают. Поэтому сериал - вот так правильно. Да, мы смотрим сериал про трех богатырей.

Шутка ли сказать, но новая серия, традиционно появившаяся аккурат к Новому году, двенадцатая в цикле. Называется она эффектно - «Три богатыря и Пуп земли». И на этот раз у богатырей нет противника, в котором воплотилась бы угроза или зло.

Конечно, богатыри спасут мир динозавров от падающего метеорита - для того они и оказались в прошлом, - но как быть с тем, что динозавры в таком случае выживут и, как следствие, обязаны будут изменить эпохи? Не заморачиваться с этой задачкой? Ну да, создатели новых «Богатырей» так и поступают, когда Алеша Попович спасается из чрева гигантской жабы без всякого саспенса и объяснений. Просто хоп - и нате вам хэппи-энд! Вот так просто? А почему бы и нет? - отвечают нам сценаристы. Но мы-то видим, что от серии к серии «Богатыри» становятся все водянистее и жиже. Эх! Далее - его прямая речь.

При этом базируется это новое на традиционной истории. Кто ж о богатырях не слышал? И это работает. Собственно, таков путь, по которому следовало бы идти всем тем, кто берется делать кино и мультфильмы для детей.

Однако, боюсь, в случае «Трех богатырей» в тринадцатой серии этого эффекта узнавания окажется недостаточно хотя бы для минимального успеха, ибо зритель откровенно подустал. Пора наконец-то поработать над качественным сценарием. Определенно, пора! Впрочем, это касается большинства современных кинокартин.

Но все-таки, даже с такими сценарными дырами и примитивными ходами мультфильм «Три богатыря и Пуп земли» смотрится легко, но не легковесно. Он расслабляет и оставляет приятное послевкусие. Почему? Нет, дело не графике, конечно же, и не в классной озвучке князя Маковецким.

Фишка в том, что работает эффект узнавания, когда мы встречаем старых знакомых в новых обстоятельствах. Но это не модернизированная, переснятая классика (как «Бременские музыканты», например), а новый эпос, новые герои.

Далее следует разлад меж богатырями (старшие не ценят младшего), и Алеша Попович оказывается в прошлом, где его тут же пытаются подчинить первобытные люди и сожрать динозавры. Да, последние, видимо, снова в трендах, потому что именно в их мире следом за Алешей оказываются остальные герои.

Каждый из них в соответствии с хрестоматийными образцами идет отдельно друг от друга. И каждый из них должен обрести себя. Змей Горыныч наконец вспомнит, что он умеет дышать огнем сразу из трех своих голов. Конь Юлий и Князь Киевский проявят смекалку. Ну и так далее в том же духе.

«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», - пел Вячеслав Бутусов, а стихи к этой композиции написал один из лучших рок-поэтов со дня сотворения мира Илья Кормильцев. Действительно, надо просто заменить батарейки - придумать новый сюжет, обстоятельства, а вот героев оставить прежних.

Это я уже не о музыке, а о мультипликации. И раз уж мы играем в цитаты, то перефразирую еще одну: «Каждый год 31 декабря мы с детьми ходим на мультфильм „Три богатыря“…». И ведь не только мы, правда? Вот так философски я решил разукрасить и приукрасить в общем-то банальный и простенький сюжет, с которым у новых «Богатырей» возникают очевидные проблемы. Да, к сожалению, снова и снова констатируем: главная проблема современного кино - это отсутствие качественных сценариев. Ну, пригласите меня, что ли, я вам помогу… Итак, Змей Горыныч находит маленького динозаврика, который оказывается в веке XII аккурат из прошлого. К слову, у сценаристов явно плохо с историей, потому что исторических ляпов в мультфильме «Три богатыря и пуп земли» непростительно много.