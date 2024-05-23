23 мая 2024, 11:21

Роман Костомаров получил премию Художественного театра

Global Look Press
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На Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра. Ими стали олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и балерина Ева Сергеенкова, сообщило РИА «Новости».

«Премия МХТ - продолжение традиций, заложенных основателями театра: не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны», - заявила в видеообращении министр культуры России Ольга Любимова.

Церемония награждения прошла в среду, 22 мая. Премия нацелена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет.

Артистка Елизавета Пахомова победила в номинации «Опера». Лауреатом в номинации «Балет» стала Ева Сергеенкова за роль в спектакле «Жизель» Большого театра. Писательница Александра Шалашова получила премию за достижения в области литературы за роман «Камни поют».

Дирижеру Федору Безносикову присудили премию в номинации «Классическая музыка». Композитор Сергей Шестаков победил в номинации «Современная академическая музыка».

Во вневозрастной номинации «Без комментариев» награду получил фигурист Роман Костомаров.

«Мы будем ее вручать людям разных профессий, которые доказали нам, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях», - объяснил на церемонии член жюри и художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Кроме того, в номинации «Кино» лауреатом стал актер Рузиль Минекаев за роль в сериале «Слово пацана». Актрису Ксению Трейстер отметили наградой в номинации «Театр» за роль в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова.

Ранее роман немецкой писательницы Дженни Эрпенбек «Кайрос» получил Букеровскую премию. Книга рассказывает о социалистической Германии.

Награды Сериалы Россия Театры Актеры Роман Костомаров
22 мая 2024, 21:29
Программу «Петербургских сезонов» презентуют в Москве 23 мая
РИА «Новости»
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В Москве 23 мая организуют презентацию программы IV Фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны». Она состоится на площадке пресс-центра ТАСС.

Ведущие учреждение культуры Санкт-Петербурга подготовили для гостей и участников ПМЭФ-2024 яркие программы. На презентации также расскажут об уникальных экскурсиях, кинопоказах и выставках, которые состоятся в рамках фестиваля.

Участие в пресс-конференции 23 мая примут глава Минкульта Ольга Любимова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова. Специальным гостем мероприятия станет музыкант и композитор Игорь Бутман.

Гостей будут ждать к 11:00 на Тверском бульваре, 2.

Москва ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 18:40
Критик назвал идеальную кандидатуру на роль Жириновского в новом сериале
Global Look Press
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Кинокритик Александр Шпагин утверждает, что воплотить на экране образ основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет непросто, поскольку он был уникальной личностью. В интервью для NEWS.ru эксперт отметил, что в сериале крайне важно точно передать интонации и голос политика и в российском кинематографе это под силу лишь народному артисту России Сергею Безрукову.

«Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека», - сказал он.

Критик отметил, что играть политика придется с пластическим гримом на лице. Это еще сильнее осложнит задачу артиста, которого отберут на эту роль. Кроме того, важно передать речь покойного лидера ЛДПР.

«Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в „Куклах“. Жириновского Безруков еще не играл», - пояснил Шпагин.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, во время которых обсудили подробности будущего сериала о Жириновском. Актерский состав пока неизвестен.

Сериалы Актеры Владимир Жириновский ЛДПР
22 мая 2024, 18:26
Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах
Global Look Press
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На 77-м Каннском кинофестивале 21 мая представили картину «Анора» с актером Юрием Борисовым. После показа фильму аплодировали стоя в течение семи с половиной минут, сообщило издание Variety.

На премьеру ленты Борисов прибыл вместе с коллегами - Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.

Сюжет фильма повествует о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Однако родители мужчины, узнав про прошлое девушки, пытаются аннулировать брак.

Зрители и критики крайне тепло встретили ленту. Пока нет информации о том, когда фильм начнут показывать в кинопрокате.

Фестиваль начался 14 мая и продолжится до 25 мая. На красной дорожке 19 мая появился уехавший из России актер Андрей Бурковский. Также на фестивале на премьере фильма «Лимонов» присутствовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Кино Фильмы Премьеры Фестивали Актеры
22 мая 2024, 11:24
Букеровскую премию получила книга о социалистической Германии
РИА «Новости»
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Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман «Кайрос». Информация об этом появилась на официальном сайте организатора.

Победитель премии получит награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей). Согласно правилам, Эрпенбек должна поделиться этой суммой с переводчиком книги, немецким поэтом Михаэлем Хофманном.

Букеровская премия была основана в 1968 году и вручается с 1969 года. Раньше претендовать на нее могли только писатели из Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года критерии расширили, и теперь премию могут получить авторы любой национальности, при условии, что их роман был опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в тот же год.

Первым обладателем премии стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». Среди прочих номинантов и лауреатов были такие известные имена, как Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг и Маргарет Этвуд.

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