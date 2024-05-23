Роман Костомаров получил премию Художественного театра

«Премия МХТ - продолжение традиций, заложенных основателями театра: не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны», - заявила в видеообращении министр культуры России Ольга Любимова.

Церемония награждения прошла в среду, 22 мая. Премия нацелена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет.

Артистка Елизавета Пахомова победила в номинации «Опера». Лауреатом в номинации «Балет» стала Ева Сергеенкова за роль в спектакле «Жизель» Большого театра. Писательница Александра Шалашова получила премию за достижения в области литературы за роман «Камни поют».

Дирижеру Федору Безносикову присудили премию в номинации «Классическая музыка». Композитор Сергей Шестаков победил в номинации «Современная академическая музыка».

Во вневозрастной номинации «Без комментариев» награду получил фигурист Роман Костомаров.

«Мы будем ее вручать людям разных профессий, которые доказали нам, что они в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях», - объяснил на церемонии член жюри и художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Кроме того, в номинации «Кино» лауреатом стал актер Рузиль Минекаев за роль в сериале «Слово пацана». Актрису Ксению Трейстер отметили наградой в номинации «Театр» за роль в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова.

Ранее роман немецкой писательницы Дженни Эрпенбек «Кайрос» получил Букеровскую премию. Книга рассказывает о социалистической Германии.