Роман-антиутопия «Песнь пророка» принес Полу Линчу Букеровскую премию

Букеровскую премию 2023 года вручили 26 ноября на церемонии в Лондоне. Ее лауреатом стал 46-летний Пол Линч, уроженец Лимерика, бывший кинокритик газеты Sunday Tribune и автор пяти романов. В своей книге он рассказал историю семьи из Дублина в эпоху становления тоталитаризма. Главу семейства арестовали, и его жена осталась с четырьмя детьми.

«Это триумф эмоционального повествования, бодрости и смелости. С большой яркостью „Песнь пророка“ отражает социальные и политические тревоги нынешнего момента», - заявил председатель судейской коллегии Еси Эдугян.

Сам писатель заявил, что исследовал в своей книге современный хаос, беспорядки в западных демократиях и сирийский конфликт. Пол Линч заявил, что пытался привнести в роман больше реализма, чтобы читатель прочувствовал проблему.

В 2022 году Букеровскую премию получила индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила с песком». Она описала историю 80-летней женщины, которая пережила смерть мужа и уехала в Пакистан.