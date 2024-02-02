02 февраля 2024, 18:00

Рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли

РИА «Новости»
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Популярный рок-фестиваль «Нашествие», который планировали провести в 2024 году, перенесли на следующий год по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«Мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в 25-летие, но обеспечение безопасности для персонала, артистов и гостей стало невыполнимой задачей», - сообщила команда «Нашествия».

Организаторы добавили, что решение стало тяжелым, однако в текущих условиях оно неизбежно.

«Мы уверены, что оно наилучшее и отвечает интересам всех участников фестиваля. Благодарим нашу публику за понимание в этот непростой период, поддержку и терпение», - добавили в пресс-службе.

В последний раз фестиваль проводили в 2019 году. В 2020 и 2021 годах «Нашествие» отменили из-за пандемии COVID-19, а в 2022 году - без объяснения причин. Концерт «Нашествие-2023» в Калужской области переносили на 2024 год.

Концерты Музыка Фестивали
02 февраля 2024, 02:28
Сериал «Слово пацана» покажут на НТВ без цензуры
РИА «Новости»
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Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+». Его не будут цензурировать для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Весной выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия „18 “, как она и была», - сказал он.

По его словам, сериал будут показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение. Точную дату премьеры Вайнштейн не назвал.

Ранее ряд СМИ сообщил, что премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» , которая должна была состояться 22 января, якобы перенесли на НТВ. Пресс-служба телеканала опровергла эту информацию.

Писатель Захар Прилепин пригласил в зону СВО звезду «Слово пацана» Никиту Кологривого. Ранее актер заявил, что до сих пор не посмотрел сериал, где исполнил роль Кащея.

Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18 ». Его не будут цензурировать для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сериалы Премьеры Актеры
31 января 2024, 19:36
«Забинтуйте им руки». Зачем делают ремейки советских мультфильмов?
РИА «Новости»
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В конце 2024 года россиян ждет фильм о домовенке Кузе. На подходе — киноприключения Винни-Пуха. Похоже, авторам нравится использовать знакомых зрителям персонажей потому, что это требует меньше проработки деталей для образа и мотиваций героев. То, что при этом редко получается хороший продукт, никого не волнует — конкурентов-то нет.

Но вернемся в сегодня. При участи компании «Наше кино» в марте (вместо заявленного ранее 1 января) в кинотеатрах стартует прокат российского музыкального фильма «Летучий корабль». Да-да, речь идет о той самой истории с боевыми бабками-ежками, меланхоличным водяным и хитом «А я не хочу, не хочу по расчету!».

Тоже весной, но уже в апреле, выйдет фильм «Сто лет тому вперед» - вольное прочтение одноименной повести Кира Булычева. Судя по трейлеру, и тут использовали песни из советского фильма «Гостья из будущего», как минимум «Прекрасное далеко» в откровенно страшной перепевке.

Нельзя сказать, что отечественным киноделам совсем уж не удаются сказки. Например, фильм «По щучьему велению» получился довольно легким и забавным, хотя авторы тоже вышли за пределы классической истории Емели. Видимо, дело в том, что они снимали фильм именно по сказке, а не по следам советского мультика.

Кстати, этот фильм показал одну важную деталь: в России-таки умеют создавать толстомордых пушистых котов с помощью компьютерных технологий! Но, это, видимо, какое-то тайное знание, иначе не объяснить страшные образы Бегемотов во всех экранизациях «Мастера и Маргариты», включая последнюю.

Фильмы о домовенке Кузе и Винне-Пухе Продюсер и режиссер Сарик Андреасян рассказал, что уже в декабре этого года российские кинотеатры покажут полнометражный фильм о приключениях домовенка Кузи.

Снимет картину Виктор Лакисов, в главных ролях заявлены Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Женя Малахова. Домовые будут анимированными.

Снимать продолжения всем известных историй никто не запрещает, как и переосмысливать сказки, добавил собеседник «360». Знакомые герои могут сталкиваться с новыми обстоятельствами, как это было в том же «Чебурашке», а кому-то из персонажей можно создать предысторию.

По словам киножурналиста, нет ничего удивительного в том, что из вполне приличных историй, вышедших в советское время, получаются современные уродцы. Они и не могли возникнуть другими: это ответ на то, что происходит в обществе. Если из советского кинематографа получаются Франкенштейны, те, кто их создает, и сами нездоровы.

Многие авторы разгромных рецензий приводили в пример советский фильм «Мама» 1976 года. Его главные герои были сплошь животные: коза и семеро козлят, волк, медведи, бараны, зайцы. Так как у создателей ленты не было возможности использовать компьютерные эффекты (их попросту еще не изобрели), за дело взялись гримеры.

Все персонажи получились довольно узнаваемы, грим не скрывал мимику артистов. Конечно, сыграл свою роль талант как великолепных актеров, таки всей команды проекта. Недаром картину отметили специальным призом жюри фестивале детских и юношеских кинофильмов в Венеции.

Едва ли государство должно участвовать в создании таких лент, подчеркнул киножурналист. Но и жесткая цензура не выход: зачастую те, кто занимается подобным регулированием, сами слабо разбираются в киноискусстве.

«Когда огромное число людей смотрят шоу типа „ЧБД“, „Дом-2“ и подобного рода контент, требовать от этих зрителей какого-то хорошего вкуса и моралистических устоев, наверное, уже сложнее», - сказал Григорьев.

Расчет - и ничего больше Кинокритик Дмитрий Бортников пояснил, что авторы последних ремейков мультипликационной классики СССР действуют по расчету: знакомых персонажей не нужно представлять зрителям и что-то им объяснять. Выбраться посмотреть на любимых с детства героев могут и люди старшего поколения, и их дети.

Фильмы-сказки нового образца После кассового успеха киноверсии «Чебурашки» страну буквально захватила мода на экранизацию лучших советских мультфильмов. Так, перед Новым годом в прокат вышел музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты». Фильм быстро набрал немало негативных отзывов критиков и зрителей.

Не понравились скомканность и затянутость сюжета, плохая игра Трубадура, но больше всего ругали жуткие маски бродячих музыкантов - Кошки, Пса, Петуха и Осла, которых так расхваливали авторы фильма перед премьерой. Исправить положение не помогли даже песни из оригинального мультика.

Из советских героев в мутантов Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360» признался: пора оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику. Переделанные герои в основном оказываются какой-то чудовищной интерпретацией знакомых образов, мутантами. Исключением стал разве что Чебурашка.

Но кто-то же досмотрел это «болотное варево» до конца. Страшно предположить, какими шутками и песенками «наградят» авторы мужика из мультика «Падал прошлогодний снег», если и его решат вывести на большой экран, сыронизировал киножурналист.

Также на большом экране может появиться отечественный кинофильм о Винни-Пухе. Права на этого персонажа Александра Милна ранее принадлежали The Walt Disney Company, однако в 2022 году наконец стали общественным достоянием.

Постановку готовит кинопрокатная компания «Наше кино», сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика». Уже подписан контракт с наследниками Бориса Заходера, который перевел книгу о медвежонке и был автором сценария советских мультфильмов о нем.

СССР Кино Фильмы Россия Рецензии на фильмы Минкультуры РФ
31 января 2024, 00:58
Вышел тизер фильма «Домовенок Кузя»
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В Сети появился тизер нового фильма «Домовенок Кузя». Сказочная история со знаменитым героем советского мультфильма превратится в полнометражный комедийный фильм. На большие экраны картина выйдет в декабре 2024 года.

В декабре 2022 года Сарик Андреасян рассказал о планах экранизировать книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Режиссер признался, что продюсеры уже приобрели права на цикл рассказов. По ним планировалось снять полнометражный фильм, а также мультсериал.

Выход тизера прокомментировал режиссер картины Сарик Андреасян в своих соцсетях.

«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! „Домовенок Кузя“ возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», - написал режиссер.

В тизере показали момент знакомства Кузи с девочкой Наташей в исполнении Софии Петровой. Лохматый домовенок попытался прикинуться куклой, но девочка быстро его раскусила.

Дети Кино Режиссер Фильмы Новый год
30 января 2024, 15:01
Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде
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Московский фестиваль кино стартовал в Бангкоке, столице Таиланда. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке», - пояснила она.

В ближайшие два с половиной месяца жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета увидят пять отечественных кинолент - «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок».

Кинофестиваль пройдет в рамках культурного и туристического обмена между Россией и Таиландом. На мероприятии подпишут соглашения о создании совместных кинопроектов и демонстрации российского контента на тайских стриминговых сервисах. Представители индустрии из двух стран уже начали работать над совместными телешоу, сериалом «Принцесса Сиама», мультфильмами и полнометражной картиной.

В ближайшие годы культурное взаимодействие обеих стран расширится. К участию в программе обмена привлекут парки, библиотеки, театры и другие учреждения.

Ранее эксперты назвали самый кассовый российский фильм после «Чебурашки». Сборы ленты составили более 3,5 миллиарда рублей.

Кино Таиланд Москва Наталья Сергунина

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