04 января 2024, 16:52

Реюнион «Бременских музыкантов». Ребрендинг не удался

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После колоссального успеха «Чебурашки» в прошлом году новым семейным российским фильмам придется непросто: даже если картина удачная, сравнения с работой режиссера Дмитрия Дьяченко не избежать. Но безупречный материал, взятый за основу в «Бременских музыкантах», его создатели умудрились испортить. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

В фильме же все довольно однообразно: первые шутки петуха, заявляющего, что он дракон, и полагающего, что по нему фанатеет каждый в радиусе ста метров, могут вызвать улыбку, но приедаются слишком быстро. Вообще, создатели ленты предпочли примитивный юмор, который повторяется по кругу. Но, как известно, шутка, произнесенная дважды, не становится смешнее.

«Бременские музыканты» - это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например - это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила - две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».

Откуда столько иностранных слов в этом моем тексте? Фокус в том, что Алексей Нужный в своей ленте, кажется, не только надоедливо использовал их, но и, похоже, решил собрать кадры из всех голливудских блокбастеров, которые видел каждый. Не знаю, то ли это пародия (не слишком удачная), то ли просто катастрофическое отсутствие идей.

И даже распорядительница модного фестиваля - почему-то негритянка. Продолжать подобные параллели можно долго, но стоит ли? Точнее так: стоило ли в принципе делать их? Или режиссер мог попытаться создать нечто свое? Да, посмотреть новых «Бременских музыкантов» разок можно, но вот пересматривать и рекомендовать их для души и семейного вечера - нет, спасибо, увольте. Пойду-ка я лучше поставлю на проигрыватель винил и подпою чудесному голосу Магомаева «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» Нет, ну понятно, что ради заработков. Понятно, что ради некоего ремейка советского наследия. Однако, в отличие от «Чебурашки» (будем оперировать этим примером, раз начали), новые «Бременские музыканты» не объединяют поколения - хотя бы потому, что аранжировки выглядят слишком современно и синтетически (хотя Максим Фадеев, безусловно, старался), а душевность здесь ванильно-водянистая, как мороженое на распродаже. Оттого веришь мало.

Каждый семейный фильм, выходящий в российский кинопрокат в новогодние каникулы, обречен на сравнение с «Чебурашкой», сделавшим колоссальную кассу в прошлом году. Да, сравнения неизбежны - в ближайшее время так точно.

Когда повозка музыкантов движется по изумрудно-зеленым далям, вспоминаешь «Властелина колец» и его новозеландские пейзажи. Когда эту повозку сжигают и петух, вооруженный ультрапушками, дышащими холодом, взмывает в воздух, то это компиляция из «Матрицы» и «Железного человека». Ну а появление музыкантов в городе, захваченном разбойниками, - всего лишь прямая отсылка к «Зорро».

Вообще, вся эта весьма пестрая история с, казалось бы, правильными месседжами, крепким актерским составом по итогу скукоживается, пусть и способна под конец выдавить слезу у таких сентиментальных зрителей, как я и мои дочки. Однако этого мало, дабы претендовать на что-то действительно серьезное.

Почему так? Все очень просто. У этого фильма нет сверхидеи, нет даже адекватной, внятной идеи, подкидывающей ответ на вопрос: «Для чего снималось это кино?» К примеру, появление животных (петуха, осла, кошки, собаки) в принципе никак не объясняется в ленте. И если в мультфильме животные смотрятся органично, потому что все там рисовано, то здесь - в мире новых «Бременских музыкантов» - живут только люди. Так откуда появились животные, простите? К слову, выглядят они так, что пробуждают аллюзии не на семейное кино, а, скорее, на хорроры вроде «Винни: кровь и мед». Да, выглядят местами то дешево, то жутковато, то жутковато и дешево. При этом даже в мультфильме у каждого из «музыкантов» был свой типаж, свой образ.

Бурунов, кстати, играет неплохо, Мария Аронова, назначенная на роль атаманши, которая хочет, чтобы ее не боялись, а любили, чуть хуже.

Не спасает и как всегда уровневая игра Константина Хабенского, исполнившего роль того самого сыщика, у которого нюх как у собаки, а глаз как у орла. Его в ленте Нужного слишком мало, да и мотивация все так же туманна и не прописана.

А новое поколение актеров в очередной показывает, что у нас с молодыми исполнителями беда: Валентина Ляпина и Тихон Жизневский, ну как так, ребята? Кстати, лично мне очень не понравился образ Трубадура в новых «Бременских музыкантах»: это не герой, устремленный к мечте, а, скорее, хипстер, бесцельно плавающий, как маршмеллоу в латте.

Далее - его прямая речь.

«Бременские музыканты» - это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например, - это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила - две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».

Кино Режиссер Фильмы Новый год
03 января 2024, 23:52
Джордж Мартин не исключил выхода мультфильмов по «Игре престолов»
РИА «Новости»
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Есть три анимационных проекта по миру «Песни льда и пламени». Пока они не одобрены, но вскоре это может случиться, написал писатель Джордж Мартин в своем блоге.

По словам фантаста, эти проекты создали совместно со студией HBO. Они находятся на стадии разработки и в производство не запущены. Однако скоро планы могут измениться.

Особенно это касается истории исследователя Морского Змея - Корлиса Велариона, который отправляется в плавание по Эссосу. Вероятнее всего, эта часть станет приквелом сериала «Дом Дракона».

Съемки киноверсии, по мнению Мартина, были бы очень дорогими, так как большая часть сюжета связана с морскими приключениями.

«Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы живую версию непомерно дорогой, ведь половина сериала происходит в море, и каждую неделю нужно создавать разные порты. <…> Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анимации», - отметил писатель.

И июне Джордж Мартин сообщил о временной простановке сотрудничества с компанией HBO. Из-за этого киностудия потеряла право на консультации с писателем по поводу второго сезона сериала «Дом дракона».

HBO Сериалы Игра престолов История Писатели
02 января 2024, 22:14
Обидный киноляп нашли в самом начале фильма «Ирония судьбы»
РИА «Новости»
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Практически ни один фильм не обходится без киноляпов. Современные технологии помогают исправлять ошибки, но с советскими фильмами все было сложнее. Не исключением стал и культовый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщил сайт «Аргументы и факты»

Картина повествует о необычной истории знакомства учительницы русского языка из Ленинграда и врача из Москвы. Тем обиднее киноляп, который виден в самом начале фильма. В титрах появляется «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь» с ошибкой в слове «исключительно».

Другой киноляп связан с географией фильма. Некоторые кадры создатели снимали в Ленинграде. Главная героиня едет на Московский вокзал, чтобы купить билеты до Москвы незваному гостю, но оказывается в Центральных железнодорожных кассах, которые находятся совсем в другом месте.

Киноляпы есть и в других советских картинах, которые стали классикой кино. Например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», сообщил Life.

Не исключением стал и современный фильм «Слово пацана». Многие ошибки создателей этой картины связаны с особенностями показанной там эпохи.

Кино Фильмы История Москва
02 января 2024, 19:56
Названы самые популярные новинки новогоднего кинопроката России
РИА «Новости»
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Российские фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали лидерами по сборам в первый день новогоднего проката России. Об этом сообщил профильный сайт «Бюллетень кинопрокатчика».

Продолжение популярной комедии Клима Шипенко «Холоп-2» установило новый рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 1 января кассу в размере 295 миллионов рублей. Это на 24% больше, чем первый день проката прошлогоднего лидера - фильма «Чебурашка».

Окончательные итоги «новогодней битвы» между двумя лидерами аналитики подведут 2 января: день обычно считают самым насыщенным по количеству зрителей.

Отличный старт «Холопа-2» не сказался на падении сборов «Бременских музыкантов». Благодаря разной аудитории картина собрала за один день проката 199 миллионов рублей и заняла вторую строчку по сборам за первый день. Этот результат выше, чем у первой части фильма «Холоп», вышедшей в прокат в 2020 году, и фильма «Последний богатырь: корень зла» 2021 года.

Общая касса обоих фильмов за первый день проката оказалась феноменальной и составила почти полмиллиарда рублей.

В топ-3 самых популярных фильмов среди россиян на новогодних праздниках вошел мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Прокат картины начался в конце 2023 года, за все время показов он собрал почти 150 миллионов рублей.

Все три отечественные картины заняли 82% всех сеансов российских кинотеатров. Поэтому единственной иностранной картиной в рейтинге оказался байопик Майкла Манна «Феррари» с весьма скромным показателем в 9,8 миллиона рублей.

Кино Россия
31 декабря 2023, 19:21
Создатели «Слова пацана» намекнули на работу над вторым сезоном
РИА «Новости»
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Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают продолжение проекта. В своем Instagram* Крыжовников опубликовал совместное фото со сценаристом Андреем Золотаревым.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», - подписал режиссер под снимком.

Комментаторы под постом Крыжовникова разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею снять второй сезон сериала про казанских подростков. Другие выразили мнение, что продолжение истории может испортить впечатление о проекте.

Актер Александр Самойленко - младший, который исполнил роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала. Он также указал на профессионализм режиссера Крыжовникова.

Ведущие российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. На первом месте оказался сериал «Слово пацана».

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

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