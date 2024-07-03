Ремейк «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России

Американский рэпер Канье Уэст недавно посетил Москву, прилетев на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Поклонники целый день толпились у отеля Four Seasons, чтобы его увидеть. О том, что движет фанатами, готовыми на все ради лицезрения своего кумира, и к чему приводит такая зависимость, в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал психолог Артемий Сибирский.

Любая зависимость говорит о том, что у человека имеются внутренние конфликты.

«В основном, это всегда про эмоции: либо про недополученные, либо про невозможность, неумение или запрет на выражение собственных эмоций», - отметил психолог.

На вопрос, почему одни люди просто слушают музыку, а другим обязательно нужно взять автограф или хотя бы издалека увидеть своего кумира, он ответил, что всех фанатов можно поделить на три группы.

«Те, кто просто слушают, те, кто придут на концерт, и те, кто возьмут автограф», - заявил собеседник 360.ru.

При этом те, кто пойдет на концерты, необязательно возьмут автограф, и наоборот, уточнил он.

«Концерт - это мероприятие, на котором бешеная энергетика. Это танцы, это драйв, это коммуникация с другими людьми, с другими фанатами, то есть круг по интересам», - добавил собеседник 360.ru.

Сибирский отметил, что автограф берут те, для кого это по какой-то причине важно, но не все из них обязательно навязчивы. Если же имеет место преследование или попытки встретиться с кумирами, то они культивированы соцсетями, где их убеждают, как важно прикоснуться к успешному человеку, живущему так, как нравится их фанатам, поменять свое окружение.

«Единственное, что многие люди, которые подвержены такому веянию, думают, что достаточно провести время с человеком, увидеться с ним, обняться, сфотографироваться и так далее. Но на самом деле, чтобы окружение повлияло на нас, нам важно с этим окружением, с нужными людьми, общаться, перенимать их навыки и внедрять их в свою жизнь», - заключил Сибирский.