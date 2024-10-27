Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимут на китайский лад

По данным издания, героями новой кинокомедии будут китайцы. Новый фильм ориентируют на китайского зрителя, что принесет ему дополнительный доход, кроме кинопроката в России. Также известно, что киноленту будут снимать совместно с одной из киностудий КНР.

Продюсер Владимир Досталь ранее выступил против съемок ремейка «Невероятных приключений итальянцев в России». По его словам, кинематографистам следовало бы снимать что-то новое, а не повторять за великими режиссерами.

Режиссер Жора Крыжовников работает над съемками сериала по сюжету фильма «Москва слезам не верит».

Главные роли в нем сыграют Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина и другие актеры.