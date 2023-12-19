19 декабря 2023, 23:07

«Рекорд, который опережает всех». Сценарист «Слова пацана» — об успехе сериала

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Успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заметил, что картина побила все мыслимые и немыслимые рекорды.

«Мы давно работали и понимали, что будет хорошо, но такого успеха никто не ожидал, потому что его нельзя было ожидать», - заметил он.

Золотарев добавил, что при создании фильмов всегда ориентируются на то, что было до. И предполагают реакцию, схожую с той, что была на ту или иную работу.

«Такого успеха никогда не было: мы в современной истории российского сериала такого не видели. По цифрам это сейчас рекорд, который опережает всех на много-много голов. И мы этого ожидать не могли просто потому что, это было невозможно», - подчеркнул сценарист.

В шутку он назвал еще одну причину популярности «Слова пацана», заметив, что его делали «крутые ребята». Золотарев также признался, что создатели задумывали несколько сезонов , и понадеялся на продолжение истории.

Казань Сериалы Рекорды Фильмы
19 декабря 2023, 23:25
Запретили на автомате, но смотреть все равно будут. Чем «Слово пацана» не угодил Украине
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На Украине сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» будут смотреть, несмотря на запрет. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» допустил, что в соседней стране автоматически становится неугодным то, что так или иначе относится к России.

Он напомнил, что на Украине большое распространение получил пиратский контент: многие платформы забанили, поэтому зрителю приходится искать альтернативные варианты.

«Во-вторых, там [сериал] смотрят русские люди. Это часть русской культуры, очень понятная вещь. Можно сколько угодно говорить, что у нас [с Украиной] разная культура, но потом приходит сериал, который смотрят обе стороны, и становится все понятно», - подчеркнул Золотарев.

Сценарист заметил, что запрет на все российское на Украине просто стал трендом. Поэтому, напомнил он, в стране категорически против и всего остального, что связано с Россией.

«Не думаю, что они там сейчас разбираются - хорошо это или плохо. <…> Но, мне кажется, они запрещают это просто автоматически. Это из России и, следовательно, это плохо», - заключил собеседник «360».

В Госкино Украины отмечали, что показ сериала в стране якобы нарушает закон, и грозило штрафами за распространение «Слова пацана». Прекратить распространение и продвижение ленты требовали и в украинском Минкультуры. Тем не менее, она попала в топ-10 запросов о сериалах среди жителей страны.

Сериалы Запреты Украина
19 декабря 2023, 21:41
«Мы задумывали три сезона». Сценарист сериала «Слово пацана» рассказал, от кого зависит судьба продолжения
РИА «Новости»
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У нашумевшего сериала «Слова пацана — кровь на асфальте» может быть не только второй, но и третий сезон. Сценарист Андрей Золотарев рассказал в интервью «360», от кого зависит судьба продолжения истории.

Второй и третий сезоны Поклонники сериала «Слова пацана» могут надеяться, что этой истории еще далеко до финала. Золотарев признался, что сам рассчитывает на продолжение сериала.

«Когда мы изначально эту историю прикидывали и так очень приблизительно ее раскладывали, мы задумывали три сезона. И мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжили эту историю», - сказал он.

Сценарист сообщил, кто будет решать судьбу возможного продолжения истории.

«Это зависит от единственного человека - от Жоры Крыжовникова. Сейчас пройдет сериал, осядет пыль. Мы соберемся и примем это решение», - заявил он.

Реальные пацаны из собирательных образов Золотарев рассказал, что сериал не снимали по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Это документальная работа, набор интервью с участниками молодежных банд, фактически - серьезное исследование криминальной жизни Казани тех лет.

По словам Золотарева, эта книга дала импульс для работы над сериалом. Но сам сериал, в отличие от книги, не основан на реальных событиях. Образы героев тоже не повторяют кого-то из реальных людей - они собирательные.

При этом, по мнению Золотарева, вымышленные герои получились в фильме правдивыми и реалистичными.

«Режиссеру и актерам это невероятно удалось. Они взяли сухой текст и оживили его настолько, что мы в это верим. Я сам смотрю, и у меня как будто какие-то флешбэки из детства, как будто я вспоминаю этих ребят», - поделился сценарист.

А вот вымышленный элемент - «пацаны не извиняются», признался Золотарев. Хотя такое правило и действовало в некоторых регионах, к Казани оно не имело отношения. В сериал его добавили из драматургических соображений.

Секрет переснятой концовки Андрей Золотарев не стал раскрывать, изменилась ли переснятая концовка сериала.

«Мы пересняли многие сцены. Многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменилась ли концовка, лучше посмотреть целиком оригинальную серию. Это единственный способ получить удовольствие. Зачем пересказывать? Есть же кайф - сесть, посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие - зачем его портить?» - заявил сценарист.

Ранее Золотарев сообщил, что финальная серия сериала «Слово пацана» утекла в Сеть в сыром виде и назвал ее «недоделанным фаршем».

Книги Казань Сериалы Режиссер История
19 декабря 2023, 18:25
«Способ получить удовольствие». Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос об официальной концовке
РИА «Новости»
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Поклонникам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучше не знать официальную концовку заранее, а самостоятельно посмотреть финальный эпизод. Об этом заявил сценарист сериала Андрей Золотарев в интервью ведущему «360» Михаилу Ракитскому.

Одной из тем разговора стал слив восьмой серии «Слова пацана» , после которого появилась информация о пересъемках финального эпизода. Ведущий спросил у гостя, будет ли официальная концовка отличаться от финала слитой серии.

«Я не скажу. Это надо смотреть. Это бессмысленно - зачем описывать сюжет истории? Я скажу, что мы пересняли многие сцены, многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше целиком посмотреть оригинальную серию - это единственный способ получить удовольствие. <…> Есть же кайф - сесть, всем вместе посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие, зачем его портить?» - ответил Золотарев.

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала. По словам Золотарева, он хотел бы, чтобы проект получил продолжение, но это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

Сериалы Фильмы
19 декабря 2023, 03:51
Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах
РИА «Новости»
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Писатель Роберт Гараев, написавший «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», анонсировал выпуск книги о женских бандах. Он рассказал об этом во время встречи с читателями, организованной сервисом «Букмейт» и издательством Individuum, сообщил Forbes.

По словам Гараева, он давно мечтал написать книгу о криминальных группировках, состоящих из девушек. Проблема в том, что женщины не очень охотно делились воспоминаниями на эту тему. Ситуация изменилась после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Гараев не назвал дату выхода о женских бандах, но отметил, что выйдет она в издательстве Individuum.

Ранее журналист Манэ Варданян рассказал, почему в общество вернулся культ 90-х годов. По его словам, фильм режиссера Жоры Крыжовникова напомнил старшему поколению воспоминания, а молодому показал яркие образы того времени - дубленки, ушанки, яркие спортивные костюмы и культовые кроссовки Adidas. По этой причине торговые онлайн-площадки заполонили объявления о продаже вещей в стилистике сериала.

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