У нашумевшего сериала «Слова пацана — кровь на асфальте» может быть не только второй, но и третий сезон. Сценарист Андрей Золотарев рассказал в интервью «360», от кого зависит судьба продолжения истории.

Второй и третий сезоны Поклонники сериала «Слова пацана» могут надеяться, что этой истории еще далеко до финала. Золотарев признался, что сам рассчитывает на продолжение сериала.

«Когда мы изначально эту историю прикидывали и так очень приблизительно ее раскладывали, мы задумывали три сезона. И мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжили эту историю», - сказал он.

Сценарист сообщил, кто будет решать судьбу возможного продолжения истории.

«Это зависит от единственного человека - от Жоры Крыжовникова. Сейчас пройдет сериал, осядет пыль. Мы соберемся и примем это решение», - заявил он.

Реальные пацаны из собирательных образов Золотарев рассказал, что сериал не снимали по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Это документальная работа, набор интервью с участниками молодежных банд, фактически - серьезное исследование криминальной жизни Казани тех лет.

По словам Золотарева, эта книга дала импульс для работы над сериалом. Но сам сериал, в отличие от книги, не основан на реальных событиях. Образы героев тоже не повторяют кого-то из реальных людей - они собирательные.

При этом, по мнению Золотарева, вымышленные герои получились в фильме правдивыми и реалистичными.

«Режиссеру и актерам это невероятно удалось. Они взяли сухой текст и оживили его настолько, что мы в это верим. Я сам смотрю, и у меня как будто какие-то флешбэки из детства, как будто я вспоминаю этих ребят», - поделился сценарист.

А вот вымышленный элемент - «пацаны не извиняются», признался Золотарев. Хотя такое правило и действовало в некоторых регионах, к Казани оно не имело отношения. В сериал его добавили из драматургических соображений.

Секрет переснятой концовки Андрей Золотарев не стал раскрывать, изменилась ли переснятая концовка сериала.

«Мы пересняли многие сцены. Многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменилась ли концовка, лучше посмотреть целиком оригинальную серию. Это единственный способ получить удовольствие. Зачем пересказывать? Есть же кайф - сесть, посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие - зачем его портить?» - заявил сценарист.

Ранее Золотарев сообщил, что финальная серия сериала «Слово пацана» утекла в Сеть в сыром виде и назвал ее «недоделанным фаршем».