«Расскажу, как меня вытаскивали с того света». Куклачева выписали из больницы

Она уточнила, что Юрий Куклачев сейчас восстанавливается после операции за городом. Связь там плохая, но он смог дать четкие указания помощнице.

«Передай всем, что со мной все хорошо. Я в Дубне на реабилитации. Скоро вернусь и расскажу, как меня вытаскивали с того света», - процитировала Кардокене артиста.

По словам представительницы, врачи собрали консилиум, чтобы решить вопрос об установке Куклачеву кардиостимулятора. В итоге выяснили, что это устройство ему не нужно.

«Все хорошо, все заживает у него. Никаких кардиостимуляторов у него нет. Сейчас будет реабилитация недели две-три», - добавила она.

Дрессировщика Юрия Куклачева привезли в больницу 12 апреля. Ему стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Холле».