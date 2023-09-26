Раскрыта дата выхода в прокат фильма «Брат 3»

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«„Брат 3“ режиссера Валерия Переверзева выйдет на экраны страны 23 ноября 2023 года», - написал Пастернак.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с площадками, на которых состоятся премьеры. Также идет разработка официальных рекламных материалов.

Сам фильм, по словам Пастернака, находится на заключительной стадии постпродакшна: делаются звук и титры.

Кинолента «Брат 3» стала дебютным полнометражным фильмом Валерия Переверзева. Съемки картины проходили в Тамбове и Москве.

В сентябре появился первый трейлер продолжения самой кассовой картины DC «Аквамен и потерянное царство». В центре сюжета - возвращение главного антагониста супергероя Черной Манты. Он задумал разрушить жизнь Аквамена и отомстить за смерть своего отца. Для этого он находит таинственный черный трезубец и высвобождает страшную силу.

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