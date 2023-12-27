27 декабря 2023, 18:37

РАМТ отменил спектакли по книгам Акунина

РИА «Новости»
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Постановки, основанные на произведениях писателя Бориса Акунина*, исключили из текущего репертуара Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе учреждения.

«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина. Это „Фандорин“, „Инь и Ян“, Белая и Черная версии», - сказала пресс-атташе.

Писатель стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России в начале декабря. Его также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После возбуждения дела против Акунина в издательстве «Захаров», которое выпускало его книги с 1990-х, прошли обыски. Позже сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей его книг. Работников издательства стали проверять на наличие связей с писателем и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.

Театры Иноагенты Москва 2023
27 декабря 2023, 13:58
Международный кинофестиваль пройдет в Москве в апреле
РИА «Новости»
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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в центре «Октябрь» с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба мероприятия.

Организаторы напомнили, что ММКФ ежегодно демонстрирует зрителям более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Лучшие ленты получат награды, такие как «Золотой Святой Георгий» и «Серебряный Святой Георгий», а также специальные трофеи «За вклад в мировое киноискусство» и «Верю. Константин Станиславский». О начале приема заявок для участия в конкурсных программах кинофестиваля объявят дополнительно.

Фестиваль состоится в 46-й раз. Его организовали впервые в 1935 году, тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Несколько дней назад фильм «Брат-3» получил прокатное удостоверение. Он выйдет на экраны 17 января 2024 года.

Кино Фестивали Москва 2023
27 декабря 2023, 12:08
Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»
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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщили на сайте СТД.

Решение приняли на заседании секретариата организации в новом составе, которое состоялось 26 декабря.

«Полномочия президента „Золотой маски“ принял на себя председатель СТД Владимир Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок», - говорится в заявлении.

Секретариат поддержал предложение Машкова начать подготовку программы праздничных мероприятий к 150-летию Союза театральных деятелей России, которое отметят в 2026 году.

На том же заседании секретариат единодушно поддержал создание Донецкого регионального отделения СТД. Теперь в составе союза 78 региональных отделений. Предполагается появление таких отделений и в других новых субъектах страны. Подготовительная работа уже ведется.

Ранее Владимир Машков стал сопредседателем избирательного штаба действующего президента Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Театры Фестивали
26 декабря 2023, 06:18
Премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» в Москве отменили
Unsplash
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В Москве из-за аварийного отключения электричества отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все». Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь», сообщила «Российской газете» пресс-служба ТНТ.

Отключение двух кабельных линий случилось в Москве днем 25 декабря. ЧП обесточило несколько зданий, в том числе кинотеатра, где вечером планировали премьерный показ новогоднего фильма. ТНТ решил отложить мероприятие, так как не мог спрогнозировать сроки завершения работ.

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все“», - сообщил представитель телеканала.

В ремейке фильма снялись Ольга Бузова, Павел Воля, Люся Чеботина, Тимур Батрутдинов и другие звезды шоу-бизнеса, в декабре вышел его трейлер. Филипп Киркоров исполнил роль Петра I.

Кино Фильмы Премьеры Москва 2023
25 декабря 2023, 23:35
Российские критики назвали лучшие отечественные сериалы 2023 года
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Ведущие российские критики по просьбе Кино-Театр.Ру назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Свое мнение высказали 24 представителя индустрии, среди них авторы топовых Telegram-каналов, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

В 2023 году в прокат вышел 241 проект, 104 сериала стартовали на ТВ, 137 на платформах. Из всего списка эксперты выделили 38 сериалов, в топах оказалось 20 проектов.

По итогам выбора критиков на первом месте оказался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Проект стал абсолютным лидером по всем показателям. Далее следует группа сериалов с минимальным отрывом по баллам. Второе-пятое места поделили «Лада Голд» режиссера Никиты Власова, «Балет» Евгения Сангаджиева, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова и «Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью. Его сравнили с «Братом» и «Бригадой».

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