РАМТ отменил спектакли по книгам Акунина

«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина. Это „Фандорин“, „Инь и Ян“, Белая и Черная версии», - сказала пресс-атташе.

Писатель стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России в начале декабря. Его также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После возбуждения дела против Акунина в издательстве «Захаров», которое выпускало его книги с 1990-х, прошли обыски. Позже сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей его книг. Работников издательства стали проверять на наличие связей с писателем и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.