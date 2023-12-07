07 декабря 2023, 11:18

Работы выдающихся живописцев представят на выставке в Москве 7 декабря

Сайт мэра и правительства Москвы
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Выставка «В деревне и окрест» пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря. Там можно будет увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Цель выставки - познакомить зрителей с художниками, в чьи работах видны патриотизм и любовь к родине. На экспозиции покажут творения авторов, которые причислены к классической русской реалистической школе живописи.

«Русская живописная школа во всех ее проявлениях, в великих именах, объединениях есть и отражение, и одна из основ русской духовности», - поделился один из участников выставки, живописец Вячеслав Плотников.

В картинах живописца Алексея Гарина гости смогут увидеть радость от осмысления мира и воодушевление от гармонии изображенной природы. А пейзажи Леонида Милованова позволят погрузиться в одухотворенность естества России.

Заслуженный художник Татьяна Бусырева - независимый последователь русской гуманистической традиции. При всей эмоциональной сложности образной структуры ее работы стройные и искренние.

Выдающийся живописец Олег Молчанов - один из ведущих мастеров русской пейзажной живописи современности. Писатель Валентин Распутин отзывался об его искусстве как о чистой, доброй, спокойной и располагающей к размышлению истине.

Среди мастеров выставки будут работы автора, не получившего специального образования, - Владимира Маслова. Художник придумал свой собственный экспрессивный язык, описав патриархальное бытование русской деревни и русской провинции.

Художник Сергей Сергеев выбрал стиль в жанрах пейзажа природы, натюрморта и портрета. В его произведениях можно прочувствовать атмосферу радости и света.

Также работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве.

Выставки Художники Москва 2023
05 декабря 2023, 17:30
Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Артисты проекта «Музыка в метро» будут и дальше давать концерты в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия». Шоу пройдут с 5 до 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало каждого из них — в 18:30. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, аккордеонист Юрий Пашалы представит свою программу слушателям 5 декабря. В его многогранном репертуаре есть музыка на любой вкус: от классических мелодий до французского шансона.

Скрипач Александр Демидов обрадует публику 6 декабря. Музыкант и композитор играет как авторские инструментальные произведения, так и хиты поп- и рок-музыки. Пассажиры московского метро уже очень хорошо знают его.

Антонина Синицина, виртуозно владеющая балалайкой, исполнит народные песни 12 декабря. Она выступает как одна, так и в составе ансамбля «Гармония».

Профессиональная арфистка Татьяна Виговская сыграет для посетителей выставки-форума классику 13 декабря. Москвичи послушают романтичные и популярные мелодии, композиции из известного кино и джаз.

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В прошлом сезоне в нем участвовали 254 музыканта. Всего за пять сезонов провели более 350 тысяч выступлений. 24 ноября завершились открытые прослушивания шестого сезона проекта «Музыка в метро».

Ранее двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» получил особый подарок.

Артисты проекта «Музыка в метро» будут и дальше давать концерты в пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия». Шоу пройдут с 5 до 13 декабря в павильоне № 75 на ВДНХ. Начало каждого из них - в 18:30. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Музыка Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
05 декабря 2023, 09:07
Собянин поздравил с 82-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой
РИА «Новости»
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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех горожан с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

«Разгром фашистов у стен столицы навсегда вписан в героическую летопись Отчизны. Именно здесь гитлеровцы потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны», - подчеркнул градоначальник.

Мэр города также напомнил, что заслуга бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы останется в сердцах навсегда, а пример фронтовиков и тружеников тыла мотивирует людей преодолевать трудности и идти к победе сегодня.

Собянин поблагодарил ветеранов за драгоценные уроки храбрости и смелости и добавил, что Россия гордится воинами тех лет. Он пожелал им никогда не терять бодрость духа, сохранять сердечное тепло и благополучие и прожить долго.

В честь памятной даты покажут светотехническое шоу «День Победы» в павильоне «Макет Москвы» 5 и 9 декабря.

Ветераны Сергей Собянин Великая Отечественная война Москва 2023
04 декабря 2023, 17:23
Выставку об искусстве конца XIX — начала XX века откроют в «Коломенском» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В среду, 6 декабря, в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», откроют выставку об искусстве конца XIX — начала XX века. На экспозиции гости увидят русский стиль в декоративном искусстве, сообщила директор культурного учреждения Марина Люльчук.

«Весь 2023-й музей-заповедник „Коломенское“ отмечает 100-летие со дня основания. Этот проект станет ярким финалом юбилейного года», - рассказала она.

Директор музея-заповедника отметила, что дворец царя Алексея Михайловича, в котором пройдет выставка, выбрали не случайно. Это здание воссоздали в неорусском стиле.

Посетителям покажут фарфоровую и бронзовую пластику, представляющую русские типы в национальной одежде и с атрибутами крестьянской жизни, а также изделия, украшенные декором, заимствованным с фасадов деревенских изб.

Кроме этого, для детям на выставке покажут традиционную промысловую и авторскую игрушку впервые за 100 лет после ее первой экспозиции.

Ранее москвичей пригласили в парки на бесплатные декабрьские фотовыставки.

Посетителей ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ.

В среду, 6 декабря, в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», откроют выставку об искусстве конца XIX - начала XX века. На экспозиции гости увидят русский стиль в декоративном искусстве, сообщила директор культурного учреждения Марина Люльчук.

Выставки Москва 2023
03 декабря 2023, 21:36
«Волнительный момент». Дочь Юлии Пересильд впервые поцеловалась на съемках сериала «Слово пацана»
Unsplash
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Дочь актрисы театра и кино Юлии Пересильд Анна впервые поцеловалась на съемках сериала «Слово пацана». Юная артистка призналась, что сильно переживала во время этой сцены, сообщило издание Starhit.

Во время трансляции в соцсетях 14-летняя актриса отметила, что ее партнер по сериалу Рузиль Минекаев относился к ней «как к сестренке» и во всем всегда помогал.

«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй», - рассказала Анна.

Отец актрисы, режиссер Алексей Учитель скептически отнесся к съемкам Анны в проекте. Его смутило количество откровенных и жестоких сцен в сериале. Девочка отметила, что ей удалось убедить папу в том, что она должна сыграть роль в проекте.

Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее раскритиковал сериал о молодежных группировках в Казани в годы перестройки. Такие кинокартины не соответствуют политике государства, подчеркнул он.

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