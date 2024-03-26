Путину подарили картину о детях Донбасса

Автор пояснил, что в 2016 году он приезжал в Луганск в качестве волонтера. Тогда же он увидел на пробитом снарядами асфальте нарисованные цветными мелками детские рисунки. Свое наблюдение художник переложил на холст.

По словам Крюкова, героиня его картины - рисующая на асфальте мир маленькая девочка - стала символом надежды и света.

«Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня», - обратился к главе государства художник во время вручения премии.

Рассказывая о своих планах, Крюков заявил, что намерен в ближайшее время заняться написанием портретов героев специальной военной операции.

«Смотришь на них и видишь: когда читал произведения Толстого или Державина про ополченцев - вот это они, они пришли через века. Вот такие героические люди окружают нас, и они явили себя с 2014 года. Я считаю своим долгом это все отобразить», - добавил лауреат премии.

Церемония награждения лауреатов премии президента России молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года прошла в Екатерининском зале Кремля.

На открытии торжественной части Путин заявил, что культурные ценности, которые несут награжденные, помогают людям сохранять гуманизм и милосердие даже в самые тяжелые времена.

Глава государства также подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда страна переживает последствия теракта в концертном зале Crocus City Hall.