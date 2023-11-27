Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Президент России Владимир Путин поручил увеличить бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов - 8710,1 миллиона рублей в год», - указано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее бюджет на выплаты грантов составлял 8654,3 миллиона рублей в год.
Путин также поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят научные исследования для научно-технологического развития России, и внес изменения в Жилищный кодекс России и отдельные законодательные акты.
Кроме того, президент одобрил покупку активов Caterpillar компанией «ПСК - Новые решения». В прошлом году американский производитель стройтехники заявил о приостановке работы на территории России.