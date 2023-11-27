27 ноября 2023, 18:47

Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства

Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин поручил увеличить бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов - 8710,1 миллиона рублей в год», - указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее бюджет на выплаты грантов составлял 8654,3 миллиона рублей в год.

Путин также поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят научные исследования для научно-технологического развития России, и внес изменения в Жилищный кодекс России и отдельные законодательные акты.

Кроме того, президент одобрил покупку активов Caterpillar компанией «ПСК - Новые решения». В прошлом году американский производитель стройтехники заявил о приостановке работы на территории России.

Россия Владимир Путин
27 ноября 2023, 18:53
Фотовыставку о метро открыли в центре Москвы
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Фотовыставку «Архитектура света», которая стал совместным проектом художницы Александры Слон и Москомархитектуры, открыли 27 ноября на Тверском бульваре. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

Представленная экспозиция на открытом воздухе будет доступна для посетителей до 10 декабря. Целью выставки стало привлечение внимания к освещению станций московского метро. Авторы хотели подчеркнуть не только его функциональное значение для безопасности и комфорта пассажиров, но и эстетическую составляющую.

«Наша фотовыставка проводит некий временной экскурс, наглядно демонстрируя роль осветительных приборов в создании уникального облика каждой станции», - рассказала Княжевская.

По словам организаторов, освещение на станциях способно выступать в качестве ключевого элемента архитектурно-художественного оформления, служа отражением богатой истории Москвы, атмосферы старого метро и современной городской архитектуры.

«Уникальный облик каждой станции складывается из множества деталей, в том числе из элементов освещения. Они по праву могут считаться отдельными произведениями искусства», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее стало известно, что в музее-заповеднике Царицыно откроют выставку о Романовых. Она будет посвящена воспитанию и образованию детей российских императоров.

Выставки Метро Москва 2023
27 ноября 2023, 17:19
Выставку об образовании детей российских императоров откроют на юге Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В субботу, 9 декабря, в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве откроют выставку «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Она продлится до 27 апреля 2024 года в Большом дворце, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

На экспозиции гости увидят вещи, принадлежавшие наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки. Выставку поделят на несколько разделов. Среди них: рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс и многие другие.

Например, горожане увидят записные книжки Петра I, тетрадку по чистописанию Павла I, а также планетарий и электростатическую машину.

Ранее Главархив Москвы и ВДНХ представили фотовыставку , приуроченную ко Дню матери. Уличная экспозиция будет работать до 10 декабря.

Выставки Москва 2023
27 ноября 2023, 12:50
Фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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Творческий фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря. Помимо маркета, посетителей будут ждать образовательные лекции, интерактивные мастер-классы, конкурсы и концерты. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В событии примут участие более 150 талантливых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов.

«Мы задействовали пять площадок в шаговой доступности от метро», - рассказал Фурсин.

Мероприятия проведут в пространстве галерей «Здесь на Таганке», «Беляево», «Нагорная», «Давыдково» и «На Песчаной». Посетители смогут не только насладиться искусством, но и приобрести различные творческие работы и получить профессиональные советы от художников и дизайнеров по оформлению новогоднего интерьера.

Фестиваль, организованный объединением «Выставочные залы Москвы», призван поспособствовать популяризации современного искусства. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков».

Фестивали Москва 2023
27 ноября 2023, 08:58
Роман-антиутопия «Песнь пророка» принес Полу Линчу Букеровскую премию
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Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Его наградили за роман-антиутопию о тирании в Ирландии «Песнь пророка», сообщили на сайте конкурса.

Букеровскую премию 2023 года вручили 26 ноября на церемонии в Лондоне. Ее лауреатом стал 46-летний Пол Линч, уроженец Лимерика, бывший кинокритик газеты Sunday Tribune и автор пяти романов. В своей книге он рассказал историю семьи из Дублина в эпоху становления тоталитаризма. Главу семейства арестовали, и его жена осталась с четырьмя детьми.

«Это триумф эмоционального повествования, бодрости и смелости. С большой яркостью „Песнь пророка“ отражает социальные и политические тревоги нынешнего момента», - заявил председатель судейской коллегии Еси Эдугян.

Сам писатель заявил, что исследовал в своей книге современный хаос, беспорядки в западных демократиях и сирийский конфликт. Пол Линч заявил, что пытался привнести в роман больше реализма, чтобы читатель прочувствовал проблему.

В 2022 году Букеровскую премию получила индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила с песком». Она описала историю 80-летней женщины, которая пережила смерть мужа и уехала в Пакистан.

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