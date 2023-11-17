17 ноября 2023, 19:14

Путин раскритиковал политиков, запрещающих общение деятелям культуры

pxhere.com
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Те, кто пытается запретить общение деятелям культуры из разных стран, «ненормальные люди» и «просто придурки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге.

«Они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что те, кто решил отгородиться от России , сами себя обкрадывают. По его словам, у РФ нет конфликта с европейским обществом, а лишь сложные времена с западными элитами.

Политика «отмены России» со стороны Европы и США носит расистский и неоколониальный характер , заявил Путин. Он подчеркнул, что эти страны заработали свои богатства на несправедливости, рабстве и колониализме.

Запад Владимир Путин
17 ноября 2023, 17:23
Гергиев неоднозначно ответил на слухи о назначении директором Большого театра
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Худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев в ответ на слухи о его скором назначении главой Большого театра признался, что не собирался трудиться в два раза больше. Дирижер сообщил об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ведущий опубликовал видео с комментарием Гергиева в своем Telegram-канале.

Журналист спросил у худрука Мариинского театра, правда ли, что у того в ближайшее время станет в два раза больше работы.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране <…> мы считаем необходимым и нужным», - ответил дирижер.

Гергиев добавил, что у Мариинского театра есть устойчивые представления о своей ответственности, возможностях и обязанностях. Когда все это сходится в одной гармонии, уже не важно, идет речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах, пояснил дирижер.

О скором назначении Гергиева директором Большого театра сообщили источники «Известий». По их данным, дирижер сменит на этом посту Владимира Урина , покидающего культурное учреждение по собственному желанию.

Музыка Театры
17 ноября 2023, 16:04
Директор Большого театра Урин решил уволиться — СМИ
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Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Его просьбу удовлетворили, сообщил источник Forbes.

Театры Михаил Мишустин
17 ноября 2023, 01:14
Стало известно, когда выйдет фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина
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Премьера фильма «Декабрь» с российским актером Александром Петровым в роли поэта Сергея Есенина выйдет в прокат в следующем году весной или осенью. Об этом сообщил режиссер проекта Клим Шипенко в беседе с ТАСС.

«Фильм выйдет в следующем году, это уже точно решено <…>. Дату выбираем, это будет точно весна или осень, летом очень маловероятно. Пока я не представлю его на премьере, не поверю до конца, что он правда выходит», - сказал он.

Шипенко отметил, что не будет отказываться от космической тематики после фильма «Вызов». По его словам, он хорошо осведомлен в этой теме, поэтому способен заниматься подходящими проектами.

Сначала выход «Декабря» запланировали на октябрь прошлого года, но продюсеры решили перенести его. Тогда заявили, что фокус сосредоточили на ближайших крупных проектах, среди которых был «Вызов».

Ранее стало известно, что фильм режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению» понравился россиянам и жителям стран СНГ. Комедийная сказка заработала более 1,4 миллиарда рублей за две недели проката.

Кино Фильмы
16 ноября 2023, 14:14
Благотворительный концерт «светлых песен о любви и надежде» пройдет в Москве
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Благотворительный концерт академического проекта «Белая риза» «Буду ждать тебя» состоится в концертном зале «Москонцерт-Холл» (улица Каланчевская, 33) в 19:00 28 ноября. Собранные средства направят на помощь защитникам и мирным жителям освобожденных территорий. Информация появилась на сайте «Москонцерта».

Гости услышат авторские композиции в традициях советской песенной школы. Артисты большой академической сцены исполнят светлые песни о любви и надежде. Зрителям пообещали атмосферу старого доброго кино и «сильный эмоциональный заряд от трогательной истории любви».

В мероприятии примут участие военный оркестр ПВО-ПРО, мужской хор Донского монастыря, солист театра «Новая опера» Дмитрий Орлов, солистка Мариинского театра Цветана Омельчук, известная саксофонистка Вероника Кожухарова, народный артист Валентин Клементьев и другие.

Название программы символично и отражает поддержку тех, кто встал на защиту Родины.

Мероприятие пройдет в рамках движения по возрождению фундаментальных культурных ценностей России. Организаторы - АНО «Культурные приоритеты» и креативное агентство «Обратная перспектива», создатели популярных медиапроектов «Русские, вперед!» и «Родина».

В фойе концертного зала можно увидеть выставку лучших работ Всероссийского конкурса духовного русского арта «Обратная перспектива».

Билеты на концерт продаются как на сайте, так и в кассе концертного зала.

Благотворительность Концерты Москва 2023

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