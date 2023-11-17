Путин раскритиковал политиков, запрещающих общение деятелям культуры
Те, кто пытается запретить общение деятелям культуры из разных стран, «ненормальные люди» и «просто придурки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге.
«Они просто придурки. Понимаете? Это просто ненормальные люди», - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что те, кто решил отгородиться от России , сами себя обкрадывают. По его словам, у РФ нет конфликта с европейским обществом, а лишь сложные времена с западными элитами.
Политика «отмены России» со стороны Европы и США носит расистский и неоколониальный характер , заявил Путин. Он подчеркнул, что эти страны заработали свои богатства на несправедливости, рабстве и колониализме.