Путин назвал любимых классических композиторов

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В ходе встречи учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми.

«Русская классика - Чайковский, конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», - ответил он.

Путин добавил, что ему также нравится слушать композиции Франца Шуберта.

Глава государства прибыл в Якутию на Ил-76. Он уже побывал на стадионе «Туймаада» и пообщался жителями Якутска. Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что после президентского рукопожатия не будет мыть руки.