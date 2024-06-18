18 июня 2024, 20:04

Путин назвал любимых классических композиторов

Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин признался в любви к творчеству Петра Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта. Своими музыкальными предпочтениями глава государства поделился во время общения с учениками Высшей школы музыки имени Босикова в Якутске, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи учащиеся спросили у президента, какие композиторы являются его любимыми.

«Русская классика - Чайковский, конечно, зарубежная - Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», - ответил он.

Путин добавил, что ему также нравится слушать композиции Франца Шуберта.

Глава государства прибыл в Якутию на Ил-76. Он уже побывал на стадионе «Туймаада» и пообщался жителями Якутска. Один из пришедших к стадиону мальчиков признался, что после президентского рукопожатия не будет мыть руки.

Владимир Путин
18 июня 2024, 03:26
Новый киноляп нашли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» зрители нашли киноляп. Он оказался связан с неожиданным появлением шляпы у сыгравшего Арамиса актера Игоря Старыгина. Это можно увидеть после драки мушкетеров с гвардейцами кардинала, сообщил РБК.

В первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» зрители нашли киноляп. Он оказался связан с неожиданным появлением шляпы у сыгравшего Арамиса актера Игоря Старыгина. Это можно увидеть после драки мушкетеров с гвардейцами кардинала, сообщил РБК.

В конце первой серии Д’Артаньян встречается с Атосом, Партосом и Арамисом для дуэли. В это время их находят гвардейцы кардинала и завязывается драка. Главные герои объединившись, прогоняют противников.

После этого Арамис поет песню и после финальной строчки идет обниматься с Атосом и Партосом. В этот момент всех троих показали в шляпах, хотя у героя Старыгина не было времени, чтобы ее надеть.

Это не первый киноляп, который привлек внимание поклонников советского фильма об Д’Артаньяна. В одном из эпизодов у героя актера Михаила Боярского странным образом перемещаются сапоги с одной ноги на другую.

Песни Фильмы Актеры Михаил Боярский
18 июня 2024, 00:14
Ушел из жизни режиссер Валерий Федоренко
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ушел из жизни режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба ГАБТа.

«На 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко режиссер Камерной сцены имени Бориса Александровича Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», - написали в Telegram-канале ГАБТа.

О дате и месте прощания в театре сообщат дополнительно.

Валерий Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию, после чего поступил на музыкальный факультет ГИТИСа. Он учился в мастерской Бориса Александровича Покровского и после окончания пришел в Камерный театр мастера. С 1996 года был солистом оперы, а с 2011 - режиссером. Кроме того, Федоренко служил музыкальным руководителем Московского Губернского театра и вел театрально-просветительскую работу в детских театральных коллективах.

Режиссер Работа Музыка Театры
17 июня 2024, 18:01
Умер советский актер Янис Кубилис
Читайте нас в: Google Новости
Советский актер Янис Кубилис скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба Латвийского Национального театра.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдет 21 июня в Белом зале театра.

«Прошлым летом Янис Кубилис целый день отмечал свое 100-летие со своими ближайшими родственниками, друзьями и коллегами, но своего 101-летия он так и не дождался», - отметили в пресс-службе учреждения.

Янис Кубилис родился 24 июля 1923 года в городе Нерета. С 1947 года он был актером в Латвийском Национальном театре, пока в 1994-м не ушел на пенсию.

Всего Кубилис сыграл около 140 ролей. За его плечами работа в таких картинах, как «За лебединой стаей облаков», «Под землей», «Государственный преступник», «Лучи в стекле» и «Матч состоится в любую погоду».

Театры Актеры
17 июня 2024, 14:39
Умерла народная артистка России Надежда Красная
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на 78-м году жизни скончалась народная артистка России Надежда Красная. В связи со смертью певицы официальный портал правительства республики Тыва опубликовал некролог.

«Сегодня не стало славной дочери Тувы Надежды Сергеевны Красной, Кавалер Ордена Республики Тыва, народная артистка Тувы, народная артистка России», - сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Причины смерти не уточняются. Дата и место похорон не сообщаются.

Надежда Красная родилась 16 апреля 1947 года в Кызыле. Она окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом Международного конкурса имени Чайковского. В 1972-м завоевала Гран-При на Международном конкурсе вокалистов в Тулузе.

Красная была солисткой Большого театра и Московской филармонии. Она исполняла партии Татьяны в «Евгении Онегине», Микаэлы в «Кармене» и Маргариты в «Фаусте».

Россия Музыка Театры Москва

Новости по теме