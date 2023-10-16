Путин назвал Геннадия Гладкова выдающимся композитором

Читайте нас в:

Российский лидер назвал Геннадия Гладкова выдающимся композитором, который внес значимый вклад в искусство. Путин напомнил, что его произведения звучат во многих кинофильмах и театральных постановках.

По словам российского лидера, многогранные творения Гладкова стали «яркой страницей истории отечественного искусства».

«Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия», - написал глава государства в обращении к близким композитора.

Поэт-песенник Юрий Энтин сообщил , что Геннадий Гладков тяжело болел в последние годы. Несмотря на трудности, композитор продолжал работать, не переставал заниматься творчеством и строил планы на будущее. На 18 октября у него был назначен большой концерт.