Пустыня Каракумы вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Решение о включении пустынь в перечень приняли 20 сентября в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в Саудовской Аравии. Экологические комплексы внесли в список в рамках транснациональной серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», представленной совместно Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном.

«Включение данных объектов в Список всемирного наследия [ЮНЕСКО] позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе», - отметил посол Туркмении во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Максат Чарыев.

По его словам, пустыни стали домом для многих редких животных, находящихся под угрозой исчезновения: сайгаков, джейранов, куланов, уриалов и других. Он назвал пустынные системы моделью непрерывных эколого-биологических процессов, «определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды».

Ранее в список объектов всемирного наследия включили руины древнего города Иерихон. Помощник генерального директора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что на этой территории археологи обнаружили доисторические захоронения.