15 мая 2024, 18:42

«Пусть поет в караоке». Мариам Мерабова осудила бородатых женщин на Евровидении

РИА «Новости»
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Джазовая певица и многократная участница Евровидения Мариам Мерабова осудила выступления и имидж звезд конкурса. Она заявила об этом в программе «Так сказать».

Участница шоу «Голос» имеет за плечами богатый опыт участия в Евровидении. Она выступала в роли бэк-вокалистки. Вместе с Димой Биланом она представляла Россию в Афинах, с Димой Колдуном - Белоруссию в Финляндии. Кроме того, певица поддерживала Еву Ривас, выступающую за Армению, на сцене Осло, а в 2008 году пела с Ани Лорак в Сербии за Украину.

«Я застала еще нормальную ситуацию в плане работы - все было настроено на то, чтобы ты сделал свой номер», - рассказала Мерабова.

Артистка также вспомнила о конкурсе 2014 года в Копенгагене, когда победу одержал Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст. Вышедший на сцену в образе бородатой женщины австрийский певец вызвал бурные дискуссии. Мерабова выразила свое недовольство такими номерами, назвав их аморальными.

«Пусть поет в караоке, дома для друзей своих. Не несите это на сцену, не делайте это эталоном», - заявила она.

По мнению артистки, конкурс стал абсолютно политизированным.

Так же считает певица Юлианна Караулова. Она назвала Евровидение конкурсом «на любителя».

Евровидение Музыка конкурсы Шоу-бизнес
15 мая 2024, 15:03
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро
Global Look Press
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Канадская писательница Элис Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года, ушла из жизни в возрасте 92 лет. О ее смерти сообщил портал Globe and Mail со ссылкой на близких.

Манро умерла в ночь на вторник, 14 мая, в доме престарелых в канадской провинции Онтарио. Издание уточнило, что писательница не менее 10 лет страдала деменцией.

Элис Манро родилась 10 июля 1931 года. Она начала сочинять рассказы еще в подростковом возрасте. Писательница стала первой канадкой, получившей Нобелевскую премию по литературе как «мастер современного рассказа». Также в 2009 году она стала лауреатом Международной Букеровской премии.

Книги Нобелевские премии Литература Писатели
15 мая 2024, 12:07
Звезда сериала «Универ» рассказал, зачем сменил фамилию
РИА «Новости»
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Актер из сериала «Универ» Александр Мартынов поделился причинами, побудившими его сменить фамилию. В интервью порталу NEWS.ru он рассказал, что это помогло ему почувствовать себя увереннее.

По словам артиста, он решился переделать документы и взять фамилию Мартынов не из-за ассоциаций с персонажем-ботаником из сериала, а чтобы подчеркнуть родовую принадлежность.

«Фамилия Мартынов - это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть», - сказал актер.

По его словам, это решение стало для него стартом нового этапа саморазвития. Он почувствовал себя более уверенно.

Мартынов также добавил, что в актерской карьере ему сильно помогло изучение психологии, несмотря на то, что он не получил диплом. В настоящее время он совершенствует навыки сценической огневой подготовки и обучается правильному обращению с оружием для работы на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что актер Виталий Гогунский вернется в сериал «Универ». В новом проекте он снова сыграет Эдуарда Кузьмина.

Сериалы Актеры Психология
15 мая 2024, 11:54
«У каждого свой путь». Shaman высказался об уехавших артистах
РИА «Новости»
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) высказался о покинувших Россию артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы и факты».

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я - выбрал остаться», - заявил певец.

Артист добавил, что недавно записал кавер на народную военную песню «Чёрный ворон». Он также поделился своим мнением о важности песни для людей в быту и на войне.

«Песня издревле вдохновляла наш народ, сопровождала в походах и поддерживала настроение. Я верю, что мое творчество тоже помогает сегодня ребятам на передовой», - сказал он.

Во вторник, 14 мая, Дронову вручили премию Минобороны в номинации «Музыкальное искусство». Артист отметил, что для него получение премии стало знаком о том, что он находится на верном пути. Он намерен продолжать развиваться в искусстве.

Награды Песни Shaman Шоу-бизнес
15 мая 2024, 10:53
Умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев
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Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант», - отметили в пресс-службе театра.

Вячеслав Гостищев родился 27 сентября 1932 года. В 1962 году он закончил Ростовское музыкальное училище по специальности «вокал». С 1993 года артист работал в Ростовском государственном музыкальном театре, снялся в нескольких фильмах, а в последние годы, несмотря на преклонный возраст, был задействован в 11 спектаклях.

Причина смерти артиста не уточняется.

Заслуженный артист России Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского государственного музыкального театра на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Театры Актеры

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