Прощание с актером Юрием Соломиным состоится 15 января

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Барельефы парфюмерного магазина «Ралле и Ко» на Никольской улице в Москве отреставрируют. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас инвестор реализует проект по редевелопменту площадки и планирует реставрацию исторических фасадов здания ансамбля „Чижевского подворья“, - рассказал он.

По его словам, в прошлом три барельефа украшали фасад на входе в парфюмерный магазин по адресу Никольская улица, дом 8/1. Однако со временем их укрыли фальш-фасадом, и украшения начали разрушаться.

После восстановления, которое осуществит Фонд Академии художеств под контролем Мосгорнаследия, рельефы, изображающие сцены с божеством Паном и его нимфами, вновь займут свое историческое место.

Проект жилого комплекса Nicole начала реализовывать компания MR Group.

Также в столице отремонтировали три легендарных здания работы архитектора Евгения Стамо.