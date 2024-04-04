04 апреля 2024, 17:50

Прокат фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» запретили в России

Читайте нас в: Google Новости

Киноленту «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи не будут показывать в российских кинотеатрах. Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение на 25 апреля, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, картину покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». В создании фильма участвовал продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия».

«Студия - не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи - „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“. Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», - рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

По сюжету картины «Министерство неджентльменских дел» действия разворачиваются в 1942 году. Банда авантюристов и первоклассных специалистов создают единое сверхсекретное боевое подразделение, а затем выполняют дерзкое задание против нацистов.

Среди актеров, исполнивших главные роли в фильме, Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

Ранее в Москве начались съемки второго сезона сериала «Мастодонт». Актер Федор Добронравов будет исполнять главную роль в проекте.

Кино Режиссер
04 апреля 2024, 17:41
Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Юрий Стоянов послал режиссера Никиту Михалкова, когда тот предложил ему сыграть одного из присяжных в его фильме «12». Об этом сообщил «Царьград».

По информации издания, звонок режиссера стал для Стоянова неожиданностью. Предложение он воспринял как шутку, поскольку разговор состоялся 1 апреля.

«Да пошел ты!» - отрезал он и бросил трубку.

Однако Михалков вскоре перезвонил. В этот раз Стоянов решил проверить его намерения и попросил спеть песню «Я иду, шагаю по Москве». Михалков выполнил просьбу. Тогда актер убедился, что предложение сделано всерьез, и согласился принять участие в проекте.

Юрий Стоянов известен благодаря телепередаче «Городок», фильму «Вампиры средней полосы» и киноленте «Ландыш серебристый».

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Тогда музыкант приготовил для возлюбленной сюрприз, но в разгар ночи раздался звонок режиссера.

Режиссер Фильмы Актеры Никита Михалков
04 апреля 2024, 13:47
«Мокрушник, убийца, подонок». Актер Торсуев — о Даниле Багрове из «Брата»
Читайте нас в: Google Новости
Культовый балабановский персонаж Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2» героизирует бандитизм. Таким мнением с изданием «Абзац» поделился актер Владимир Торсуев, исполнивший одну из главных ролей в картине «Брат-3».

«Но, при всем уважении, кто такой Данила? Он же мокрушник, убийца, подонок. Он убивает за деньги направо и налево: черных, белых, детей, женщин - какая ему разница. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» - сказал Торсуев.

При этом он отметил замечательную режиссерскую и актерскую работу в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Кинолента «Брат» режиссера Алексея Балабанова впервые зрители увидели на экранах в 1997 году. Фильм завоевал большую популярность в стране. В 2000 году состоялась премьера продолжения первой части - «Брат-2». Главную роль в обоих картинах исполнил Сергей Бодров–младший.

В этом году вышел фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Сюжет не связан с первыми частями. Актеры Юрий и Владимир Торсуевы предстали в картине в противоречивых образах: один сыграл генерала, другой - главаря банды.

«Брат-3» представят на престижном Каннском кинофестивале. По словам продюсера Юлим Переверзевой, в сегодняшних реалиях, учитывая санкции и прочие ограничения, это можно считать огромным прорывом.

Кино Режиссер Актеры
04 апреля 2024, 12:51
Съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Добронравовым стартовали в Москве
Читайте нас в: Google Новости
В Москве приступили к работе над вторым сезоном сериала «Мастодонт». Главную роль в ленте исполнит актер Федор Добронравов, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

В новых сериях чиновник из провинции Виктор Молодцов вновь будет решать семейные проблемы. Маму его дочки Катерины арестуют, поэтому ему придется управлять ее девелоперским бизнесом. Герою необходимо будет защищать родственников, а также реабилитировать доброе имя Тамары Кулик.

Во втором сезоне примут участие такие актеры, как Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий и Никита Тарасов.

В прошлом году «Мастодонт» стал одним из самых просматриваемых сериалов.

В ближайшее время на телеканале СТС пройдет премьера сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира, 15 апреля, серии можно будет также увидеть на платформе Start.

Сериалы Актеры
04 апреля 2024, 11:36
Кустурица снимет кино в Москве
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Сербский режиссер Эмир Кустурица начал готовиться к съемкам в московском кинопарке «Москино». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Кустурица осмотрел павильоны и высоко оценил их оснащение и декорации.

«Режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины», - отметили в департаменте.

В строящемся кинопарке детально воссоздали московские улицы, железнодорожный вокзал и аэропорт. Кроме того, его оборудовали необходимыми техническими помещениями: в нем появились склады, мастерские и даже образовательный кластер.

Первая очередь парка уже построена. В прошлом году в ней сняли 13 кинофильмов и сериалов, среди них - «Постучись в мою дверь», «По зову сердца», «А у нас во дворе», «Враг у ворот», «Адмирал Кузнецов».

На днях Кустурица рассказал президенту России Владимиру Путину о планах снять «русский триптих». Он намерен создать фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

Кино Фильмы Москва

Новости по теме