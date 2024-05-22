Программу «Петербургских сезонов» презентуют в Москве 23 мая

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Ведущие учреждение культуры Санкт-Петербурга подготовили для гостей и участников ПМЭФ-2024 яркие программы. На презентации также расскажут об уникальных экскурсиях, кинопоказах и выставках, которые состоятся в рамках фестиваля.

Участие в пресс-конференции 23 мая примут глава Минкульта Ольга Любимова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова. Специальным гостем мероприятия станет музыкант и композитор Игорь Бутман.

Гостей будут ждать к 11:00 на Тверском бульваре, 2.