22 мая 2024, 21:29

Программу «Петербургских сезонов» презентуют в Москве 23 мая

РИА «Новости»
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В Москве 23 мая организуют презентацию программы IV Фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны». Она состоится на площадке пресс-центра ТАСС.

Ведущие учреждение культуры Санкт-Петербурга подготовили для гостей и участников ПМЭФ-2024 яркие программы. На презентации также расскажут об уникальных экскурсиях, кинопоказах и выставках, которые состоятся в рамках фестиваля.

Участие в пресс-конференции 23 мая примут глава Минкульта Ольга Любимова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и руководитель дирекции творческих проектов фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова. Специальным гостем мероприятия станет музыкант и композитор Игорь Бутман.

Гостей будут ждать к 11:00 на Тверском бульваре, 2.

Москва ПМЭФ-2024
22 мая 2024, 18:40
Критик назвал идеальную кандидатуру на роль Жириновского в новом сериале
Global Look Press
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Кинокритик Александр Шпагин утверждает, что воплотить на экране образ основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет непросто, поскольку он был уникальной личностью. В интервью для NEWS.ru эксперт отметил, что в сериале крайне важно точно передать интонации и голос политика и в российском кинематографе это под силу лишь народному артисту России Сергею Безрукову.

«Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека», - сказал он.

Критик отметил, что играть политика придется с пластическим гримом на лице. Это еще сильнее осложнит задачу артиста, которого отберут на эту роль. Кроме того, важно передать речь покойного лидера ЛДПР.

«Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в „Куклах“. Жириновского Безруков еще не играл», - пояснил Шпагин.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, во время которых обсудили подробности будущего сериала о Жириновском. Актерский состав пока неизвестен.

Сериалы Актеры Владимир Жириновский ЛДПР
22 мая 2024, 18:26
Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах
Global Look Press
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На 77-м Каннском кинофестивале 21 мая представили картину «Анора» с актером Юрием Борисовым. После показа фильму аплодировали стоя в течение семи с половиной минут, сообщило издание Variety.

На премьеру ленты Борисов прибыл вместе с коллегами - Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.

Сюжет фильма повествует о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Однако родители мужчины, узнав про прошлое девушки, пытаются аннулировать брак.

Зрители и критики крайне тепло встретили ленту. Пока нет информации о том, когда фильм начнут показывать в кинопрокате.

Фестиваль начался 14 мая и продолжится до 25 мая. На красной дорожке 19 мая появился уехавший из России актер Андрей Бурковский. Также на фестивале на премьере фильма «Лимонов» присутствовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Кино Фильмы Премьеры Фестивали Актеры
22 мая 2024, 11:24
Букеровскую премию получила книга о социалистической Германии
РИА «Новости»
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Немецкая писательница Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию за свой роман «Кайрос». Информация об этом появилась на официальном сайте организатора.

Победитель премии получит награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей). Согласно правилам, Эрпенбек должна поделиться этой суммой с переводчиком книги, немецким поэтом Михаэлем Хофманном.

Букеровская премия была основана в 1968 году и вручается с 1969 года. Раньше претендовать на нее могли только писатели из Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года критерии расширили, и теперь премию могут получить авторы любой национальности, при условии, что их роман был опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в тот же год.

Первым обладателем премии стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». Среди прочих номинантов и лауреатов были такие известные имена, как Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг и Маргарет Этвуд.

Книги Награды Писатели
22 мая 2024, 10:56
Певец Ильдар Рахимгулов умер в 35 лет
Freepik
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В Башкирии на 36-м году жизни умер исполнитель песен на 25 языках Ильдар Рахимгулов. Об этом сообщило издание Башинформ со ссылкой на коллег артиста.

По их словам, у певца случился инсульт. Другие подробности произошедшего не приводятся. Дата и место похорон также пока не уточняются.

«Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами», - написал в соцсетях один из его коллег.

Ильдар Рахимгулов родился 10 декабря 1988 года. Он окончил Уфимский государственный институт искусств, работал в Сибайском концертно-театральном объединении. В его репертуаре были песни различных стилей и эпох на 25 языках мира.

Инсульт Башкирия Песни Россия Музыка

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