05 марта 2024, 04:23

Примечательный киноляп с виноградом обнаружили в советской комедии «Три плюс два»

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В советской картине «Три плюс два» режиссера Генриха Оганисяна обнаружили примечательный киноляп. Издание РБК Life обратило внимание на нестыковку с виноградом на 55-й минуте ленты.

По сюжету Вадим и Наташа в исполнении Евгения Жарикова и Натальи Кустинской сидят за столиком в ресторане. Официант, которого играет сам режиссер, принимает заказ. Перед посетителями на столе стоит ваза с фруктами, на ней горкой лежит виноград.

Официант возвращается и разливает вино, ваза в том же виде. На следующем кадре, когда официант уходит, видно, что винограда в вазе стало заметно меньше.

Ранее зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой. С блузкой ее героини происходили примечательные метаморфозы.

Картины Режиссер Фильмы
04 марта 2024, 11:12
Умерла актриса Алла Богина
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Заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина скончалась 1 марта. Ей было 78 лет, сообщили на сайте культурного учреждения.

Алла Богина стала артисткой Театра на Таганке в середине 70-х годов. Она сыграла Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита», а также участвовала в постановках Николая Губенко.

На ее счету такие фильмы, как «Вы мне писали…», «У войны не женское лицо».

Представители Театра на Таганке выразили соболезнования родным и близким Богиной.

О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

«МК» уточнил, что Богина скончалась у себя дома на 1-й Брестской улице. Днем ей резко стало плохо. Соседка позвонила в скорую, но медики уже не смогли помочь артистке.

Богину похоронят во вторник на Троекуровском кладбище.

Театры Актеры
02 марта 2024, 05:58
«Мастер и Маргарита» собрал в российском прокате 2 млрд рублей
РИА «Новости»
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Картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала более двух миллиардов рублей в российском прокате. Об этом сообщили на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы - 2 003 905 580 рублей», - сказано в публикации.

При этом в день премьеры фильм собрал более 57 миллионов рублей, а в начале февраля сумма сборов составила уже один миллиард рублей. «Мастер и Маргарита» стала четвертой отечественной картиной 2024 года, которая смогла достичь таких рекордных сборов.

Ранее аналитики «Мегафона» проанализировали мобильный интернет-трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова. По их словам, выход новой экранизации вызвал новую волну интереса к таким местам, как дом Грибоедова, «Нехорошая квартира» и Патриаршие пруды.

При этом народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа , хотя признался, что он его не смотрел, а только прочитал рецензии о том, как снимали и монтировали фильм.

Кино Фильмы Россия Деньги
02 марта 2024, 00:53
«Искусство не терпит трафаретов». Искусствовед рассказала, в чем был главный талант художники Ильи Репина
Телеканал «360»
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В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в честь 180-летия художника. В ней собрали сотни работ из 20 музеев России. Представлен не только сам Илья Репин, но и его ученики. Куратор экспозиции Ксения Новохатько рассказала «360» о концепции выставки и о том, чем Репин поразил даже опытных искусствоведов и музейных работников.

Новохатько объяснила, что организаторы выставки захотели показать Репина с новой стороны. Тогда родилась идея посмотреть на него не только как на творца, но и как на наставника. Погрузившись эту тему, искусствоведы открыли для себя много нового.

«Даже музейные работники удивились, узнав, сколько художников прошли через Репина», - призналась Новохатько.

По ее словам, на выставке в «Новом Иерусалиме» представлены работы около 30 художников - но это только самые узнаваемые ученики Репина. По оценкам куратора экспозиции, общее их число может приближаться к 1000. Но при этом в русском искусстве не существует «репинской школы». И это в первую очередь говорит о том, как художник подходил к обучению студентов.

Организаторы выставки попытались показать Репина таким, каким он был в воспоминаниях студентов - живым, ироничным, свободным и любящим жизнь человеком. А структура композиции соответствует его основным заветам как педагога.

В одном из залов выставки встретились два интересных экспоната - портреты Софьи Драгомировой, которые написали сам Репин и его не мене знаменитый ученик Валентин Серов. Причем писали художники одновременно, в одном и том же месте, но с разных ракурсов. Удалось ли ученику превзойти учителя? На этот вопрос смогут ответить для себя посетители музея «Новый Иерусалим».

Выставки Музеи Художники
01 марта 2024, 18:57
«В гробу видал». Режиссер «Летучего корабля» раскритиковал ремейк
РИА «Новости»
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Выпуск кинофильма «Летучий корабль», созданного на основе знаменитого анимационного произведения, вызвал недовольство у Гарри Бардина, режиссера оригинального мультфильма 1979 года. Об этом он заявил NEWS.ru.

В интервью он выразил свое возмущение, отметив, что производство ремейка прошло без его участия и согласия. Бардин узнал о существовании новой версии всего лишь за несколько недель до запланированной премьеры.

«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», - заявил Бардин.

Оригинальный мультфильм «Летучий корабль», работа Гарри Бардина и композитора Максима Дунаевского, пользуется большой любовью у зрителей. Основанный на русских народных сказках, он оставил значительный след в культуре, а некоторые его выражения и фразы стали нарицательными. Примером может служить ария Водяного в исполнении Анатолия Папанова, ставшая культовой.

Премьера художественного фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 21 марта.

Ранее кинокритик Дмитрий Бортников объяснил, зачем сегодня делают ремейки советских мультфильмов. Он уверен, что авторы мультипликационной классики действуют по расчету.

Кино Фильмы Премьеры

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