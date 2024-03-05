Примечательный киноляп с виноградом обнаружили в советской комедии «Три плюс два»

По сюжету Вадим и Наташа в исполнении Евгения Жарикова и Натальи Кустинской сидят за столиком в ресторане. Официант, которого играет сам режиссер, принимает заказ. Перед посетителями на столе стоит ваза с фруктами, на ней горкой лежит виноград.

Официант возвращается и разливает вино, ваза в том же виде. На следующем кадре, когда официант уходит, видно, что винограда в вазе стало заметно меньше.

Ранее зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой. С блузкой ее героини происходили примечательные метаморфозы.