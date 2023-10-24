Прием заявок на молодежный фестиваль «Фундук» открыли в Москве

Молодые конкурсанты от 14 до 35 лет со всей России смогут принять участие в фестивале. Работы принимают как в игровом жанре, так и в документальном. Кроме того, мультипликаторы и режиссеры музыкальных клипов также могут попробовать свои силы.

В конкурсе несколько номинаций: игровое кино, неигровое кино, музыкальное видео, анимационный фильм, социальный ролик. Подать заявку можно на сайте фестиваля до 4 декабря. Финал состоится 9 февраля 2024 года в Доме культуры «Маяк». Участие бесплатное.

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что отечественная киноиндустрия нуждается в собственном контенте всех жанров, а такие встречи позволяют найти талантливых авторов.

«Для студентов профильных вузов это еще и хорошая практика в создании коротких форм», - добавил Фурсин.

«Фундук» - фестиваль авторского короткометражного кино. Его проводят уже седьмой раз, а постоянные участники - студенты творческих учебных заведений, которые только начинают свой путь в киноиндустрии.

Например, фильм «По протоптанным тропам» режиссера Владислава Емелина получил гран-при фестиваля в прошлом году. Автор показал юношу, который переживает смерть отца. Герой отправился в путешествие по тропам, которые когда-то показал ему родитель. Там он встречает различные опасности, но память о близком человеке помогла ему справиться со всеми трудностями.

В 2022 году в мероприятии состязались более 130 работ режиссеров со всей России и из стран ближнего зарубежья. А в шорт-лист попало 35 работ.

Ранее международный фестиваль кино «Послание к человеку» стартовал в Петербурге.