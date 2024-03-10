Презентация фильма «Летучий корабль» прошла в павильоне «Роснефти»

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Новая работа - киноадаптация советского мультфильма 1979 года. Знакомый с детства сюжет дополнили новыми деталями и персонажами.

«Летучий корабль» - трогательная история, где любовь побеждает все. Сюжет знакомый, но герои не нарисованные, а живые. С яркими репликами, эффектными костюмами, прокачанной графикой.

Создатели фильма во время презентации пообщались с публикой. Самые активные гости получили билеты в кино.

Романтическая лента появится в прокате 21 марта, а заглянуть в павильон «Роснефти» на ВДНХ можно уже сейчас: здесь каждая неделя - тематическая. Эту, например, посвятили Ханты-Мансийскому автономному округу. Мастер-классы, квизы, выступления народных коллективов - настоящая магия севера.