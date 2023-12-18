18 декабря 2023, 15:15

Премию в области музейного дела имени Лихачева учредили в России

РИА «Новости»
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Министерство культуры России учредило ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы - каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», - заявила она.

Любимова отметила, что решение о учреждении премии имени Лихачева приняли, чтобы подчеркнуть важность представителей самых разных профессий в музеях страны. Заявки примут от соискателей из всех музеев России.

Награду вручат на фестивале «Интермузей», который возобновит работу в мае 2024 года в новом современном формате.

Ранее премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве.

Награды Музеи Москва 2023
18 декабря 2023, 02:20
Юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работу в России
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Единственное юридическое лицо стримингового сервиса Spotify в России ООО «Спотифай» прекратило работу, его официально ликвидировали 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные из госреестра ЕГРЮЛ.

Компания «Спотифай» зарегистрирована в России с 13 января 2014 года. Сервис направил заявление о ликвидации юрлица 6 февраля 2023 года.

Сервисы Spotify недоступны в России с 11 апреля 2022 года, они перестали работать после «тщательного анализа текущей ситуации».

Spotify в России был не особенно популярен, поэтому его уход с отечественного рынка не вызвал резонанс. У сервиса «VK Музыка» 46 миллионов пользователей, что в 10 раз больше, чем у Spotify, отметил директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.

Россия Музыка Spotify
17 декабря 2023, 03:12
«Перетянул все одеяло на себя». Макаревича уличили в присвоении трудов коллег
РИА «Новости»
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Журналист Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского рассказал, что в 2022 году у них зашел разговор о лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче. Писатель вспомнил, что Градский обвинил исполнителя в присвоении трудов рок-группы, сообщил сайт aif.ru.

Додолев дословно процитировал покойного музыканта. Он записывал беседы с ним для написания книги.

«Он (Макаревич* - прим. ред.) перетянул все одеяло на себя и присвоил себе все то, что делала команда», - привел слова Градского Додолев.

Он добавил, покойный артист считал поведение Макаревича* причиной конфликта между участниками «Машины времени». Однако музыкант никогда не отрицал наличие таланта у лидера рок-группы.

Народный артист России Александр Пашутин ранее раскритиковал сбежавшего из страны Андрея Макаревича* за его жалобы на отмену концертного тура по Средней Азии. Пашутин назвал музыканта предателем.

*признан Минюстом России иностранным агентом

Песни Музыка Иноагенты
15 декабря 2023, 18:35
Казанское название. Сценарист «Слова пацана» объяснил смысл слова «чушпан»
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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «360» объяснил смысл слова «чушпан», которое часто встречается в этом сериале и уже начало входить в обиход. По его словам, это «те, кто не в бандах, кого можно „доить“».

«Это эндемик - это конкретно казанское название вот этих ребят. Мы его не придумали, оно реальное», - пояснил собеседник канала.

В том же интервью он признался, что съемочная группа не ожидала подобного успеха проекта, хотя «знала, что это будет офигенно». В СМИ появилось много сообщений о ЧП и преступлениях в подростковой среде на фоне входа сериала. Золотарев отметил, что 99% этих новостей оказались хайпом, и не исключил, что команда будет судиться с недобросовестными СМИ.

Сценарист также посетовал на то, что в интернет утекли совсем сырые последние серии, «недоделанный фарш». Последние две серии сейчас переснимают, но не из-за утечки, а в свете большой популярности сериала.

Полный текст интервью - здесь.

Сериалы
11 декабря 2023, 15:09
Археологи нашли в Москве почти девять тысяч уникальных находок
РИА «Новости»
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С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них — почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«Сезон был очень интересный, площадь раскопок в этом году составила почти 10 тысяч квадратных метров», - сообщил он.

С января ученые обнаружили более 8900 индивидуальных находок. Среди них - серьга XVIII века с Яузской улицы, сделанная из необычного белого металла со вставкой из стекла, а также фрагменты стеклянных браслетов XII века, найденные в районе Китай-города.

«Специалисты считают, что это уже признаки городской культуры. Москва тогда была крупным городом», - отметил глава ведомства.

Археологам удалось обнаружить игрушки, медные монеты, посуду и обувь, а также лезвие конька XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.

С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них - почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Археология Москва 2023

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