Премию в области музейного дела имени Лихачева учредили в России

Читайте нас в:

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы - каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», - заявила она.

Любимова отметила, что решение о учреждении премии имени Лихачева приняли, чтобы подчеркнуть важность представителей самых разных профессий в музеях страны. Заявки примут от соискателей из всех музеев России.

Награду вручат на фестивале «Интермузей», который возобновит работу в мае 2024 года в новом современном формате.

Ранее премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве.