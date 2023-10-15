Премию Минкультуры в области музыкального искусства вручили 15 московским педагогам

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Жюри оценивало педагогов по трем критериям: наличию авторских методик в учебном процессе, результатам обучения учеников, участию в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Суммарно 565 соискателей боролись за звание лучшего из лучших. Среди них 71 работают в вузах, 106 - в училищах, 388 - в школах искусств. В конкурсе принимали участие музыканты более 50 регионов страны, а в числе победителей 15 - из московских школ, колледжей и институтов.

В общей сложности учителям музыкальных школ присвоили 100 премий по 500 тысяч рублей, а 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов - по одному миллиону рублей.

Премии для самых талантливых педагогов в области музыки России появились в марте 2022 года по указу президента Владимира Путина. Примечательно, что в том же году по этому случаю состязались 513 кандидатов из 79 регионов страны.

Среди победителей этого года 10 человек преподают в московских школах искусств, в том числе в детских школах искусств имени М. А. Балакирева, Н. Г. Рубинштейна, В. В. Крайнева, детских музыкальных школах имени С. И. Танеева и Йозефа Гайдна, Московской городской объединенной детской школе искусств «Сокольники», детских школах искусств «Вдохновение» и «Родник».

Еще три преподавателя работают в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Шопена и Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.

Кроме того, двумя лауреатами премии стали специалисты из Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке. За работу этих учреждений отвечает столичный департамент культуры.

В этом году Минкультуры отобрал 15 лучших педагогов Москвы в области искусства: Наталия Жукова, Наталья Дохина, Надежда Сергеева, Анастасия Беляева, Валерий Ершов, Наталья Воеводина, Александра Самохвалова, Максим Попов, Светлана Шевелева, Алексей Холодов, Анна Арзаманова, Людмила Кружкова.

Ранее стало известно, что оперный марафон пройдет в московском концертном зале «Зарядье» в ноябре.

Министерство культуры России назвало имена 150 лауреатов премии лучший преподаватель музыкального искусства в 2023 году, 15 из них - из Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.