Премии правительства России в области культуры вручили авторам проектов о ВОВ и фольклоре

«В этом году премиями правительства отмечены семь проектов, каждый из них - настоящее событие для взрослых и детей, профессионалов и любителей. В них авторы обращаются к классическому наследию и народному искусству, сохраняя память и о тяжелых временах отечественной истории», - сказал он.

Церемония совпала с днем рождения одного из лауреатов - дирижера и альтиста Юрия Башмета, автора концерта - реквиема в день 80-летия начала Великой Отечественной войны «22 июня. Ровно в 4 утра». Михаил Мишустин поздравил его.

Премию правительства присудили постановщикам спектакля «Я - Сергей Образцов» и национального балета «Под небом вайнахов», создателю музейного центра «Московский дом Достоевского», автору социального проекта «Цирк - детям села», организаторам международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» и VI Всемирной фольклориады.

Премию в области культуры присуждали за просветительские, детские и другие проекты в области кинематографии, музыки, циркового и эстрадного искусств, театра, хореографии, библиотечного и музейного дела. Одного из лауреатов, театрального режиссера Римаса Туминаса после звонка пранкеров лишили награды.