15 декабря 2023, 20:15

Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения премий Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Участником мероприятия стал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щелков, сообщили в его аппарате.

Награды Музеи Литература
15 декабря 2023, 18:35
Казанское название. Сценарист «Слова пацана» объяснил смысл слова «чушпан»
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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «360» объяснил смысл слова «чушпан», которое часто встречается в этом сериале и уже начало входить в обиход. По его словам, это «те, кто не в бандах, кого можно „доить“».

«Это эндемик - это конкретно казанское название вот этих ребят. Мы его не придумали, оно реальное», - пояснил собеседник канала.

В том же интервью он признался, что съемочная группа не ожидала подобного успеха проекта, хотя «знала, что это будет офигенно». В СМИ появилось много сообщений о ЧП и преступлениях в подростковой среде на фоне входа сериала. Золотарев отметил, что 99% этих новостей оказались хайпом, и не исключил, что команда будет судиться с недобросовестными СМИ.

Сценарист также посетовал на то, что в интернет утекли совсем сырые последние серии, «недоделанный фарш». Последние две серии сейчас переснимают, но не из-за утечки, а в свете большой популярности сериала.

Полный текст интервью - здесь.

Сериалы
11 декабря 2023, 15:09
Археологи нашли в Москве почти девять тысяч уникальных находок
РИА «Новости»
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С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них — почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«Сезон был очень интересный, площадь раскопок в этом году составила почти 10 тысяч квадратных метров», - сообщил он.

С января ученые обнаружили более 8900 индивидуальных находок. Среди них - серьга XVIII века с Яузской улицы, сделанная из необычного белого металла со вставкой из стекла, а также фрагменты стеклянных браслетов XII века, найденные в районе Китай-города.

«Специалисты считают, что это уже признаки городской культуры. Москва тогда была крупным городом», - отметил глава ведомства.

Археологам удалось обнаружить игрушки, медные монеты, посуду и обувь, а также лезвие конька XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.

С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них - почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Археология Москва 2023
09 декабря 2023, 14:05
Нарушений закона в сериале «Слово пацана» не нашли
РИА «Новости»
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Проверка Роскомнадзором сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашла нарушений действующего законодательства России. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по налогам и сборам Наталья Орлова.

Роскачество Сериалы Госдума РФ
07 декабря 2023, 11:18
Работы выдающихся живописцев представят на выставке в Москве 7 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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Выставка «В деревне и окрест» пройдет в Доме Гоголя в Москве 7 декабря. Там можно будет увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Цель выставки - познакомить зрителей с художниками, в чьи работах видны патриотизм и любовь к родине. На экспозиции покажут творения авторов, которые причислены к классической русской реалистической школе живописи.

«Русская живописная школа во всех ее проявлениях, в великих именах, объединениях есть и отражение, и одна из основ русской духовности», - поделился один из участников выставки, живописец Вячеслав Плотников.

В картинах живописца Алексея Гарина гости смогут увидеть радость от осмысления мира и воодушевление от гармонии изображенной природы. А пейзажи Леонида Милованова позволят погрузиться в одухотворенность естества России.

Заслуженный художник Татьяна Бусырева - независимый последователь русской гуманистической традиции. При всей эмоциональной сложности образной структуры ее работы стройные и искренние.

Выдающийся живописец Олег Молчанов - один из ведущих мастеров русской пейзажной живописи современности. Писатель Валентин Распутин отзывался об его искусстве как о чистой, доброй, спокойной и располагающей к размышлению истине.

Среди мастеров выставки будут работы автора, не получившего специального образования, - Владимира Маслова. Художник придумал свой собственный экспрессивный язык, описав патриархальное бытование русской деревни и русской провинции.

Художник Сергей Сергеев выбрал стиль в жанрах пейзажа природы, натюрморта и портрета. В его произведениях можно прочувствовать атмосферу радости и света.

Также работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве.

Выставки Художники Москва 2023

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