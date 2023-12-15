Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве

«Это эндемик - это конкретно казанское название вот этих ребят. Мы его не придумали, оно реальное», - пояснил собеседник канала.
В том же интервью он признался, что съемочная группа не ожидала подобного успеха проекта, хотя «знала, что это будет офигенно». В СМИ появилось много сообщений о ЧП и преступлениях в подростковой среде на фоне входа сериала. Золотарев отметил, что 99% этих новостей оказались хайпом, и не исключил, что команда будет судиться с недобросовестными СМИ.
Сценарист также посетовал на то, что в интернет утекли совсем сырые последние серии, «недоделанный фарш». Последние две серии сейчас переснимают, но не из-за утечки, а в свете большой популярности сериала.
Полный текст интервью - здесь.
«Сезон был очень интересный, площадь раскопок в этом году составила почти 10 тысяч квадратных метров», - сообщил он.
С января ученые обнаружили более 8900 индивидуальных находок. Среди них - серьга XVIII века с Яузской улицы, сделанная из необычного белого металла со вставкой из стекла, а также фрагменты стеклянных браслетов XII века, найденные в районе Китай-города.
«Специалисты считают, что это уже признаки городской культуры. Москва тогда была крупным городом», - отметил глава ведомства.
Археологам удалось обнаружить игрушки, медные монеты, посуду и обувь, а также лезвие конька XIX века.
В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.
С начала 2023 года в Москве археологи нашли свыше 211 тысяч исторических артефактов, среди них - почти девять тысяч индивидуальных находок. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Цель выставки - познакомить зрителей с художниками, в чьи работах видны патриотизм и любовь к родине. На экспозиции покажут творения авторов, которые причислены к классической русской реалистической школе живописи.
«Русская живописная школа во всех ее проявлениях, в великих именах, объединениях есть и отражение, и одна из основ русской духовности», - поделился один из участников выставки, живописец Вячеслав Плотников.
В картинах живописца Алексея Гарина гости смогут увидеть радость от осмысления мира и воодушевление от гармонии изображенной природы. А пейзажи Леонида Милованова позволят погрузиться в одухотворенность естества России.
Заслуженный художник Татьяна Бусырева - независимый последователь русской гуманистической традиции. При всей эмоциональной сложности образной структуры ее работы стройные и искренние.
Выдающийся живописец Олег Молчанов - один из ведущих мастеров русской пейзажной живописи современности. Писатель Валентин Распутин отзывался об его искусстве как о чистой, доброй, спокойной и располагающей к размышлению истине.
Среди мастеров выставки будут работы автора, не получившего специального образования, - Владимира Маслова. Художник придумал свой собственный экспрессивный язык, описав патриархальное бытование русской деревни и русской провинции.
Художник Сергей Сергеев выбрал стиль в жанрах пейзажа природы, натюрморта и портрета. В его произведениях можно прочувствовать атмосферу радости и света.
Также работы художника Павла Филонова представят на выставке в Москве.