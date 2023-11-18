Премьеру «Брата 3» отменили из-за отсутствия прокатного удостоверения

Премьера «Брата 3» должна была состояться 23 ноября 2023 года. Ожидалось, что к этому моменту кинолента получит прокатное удостоверение.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения», - отметил Пастернак.

Он выразил надежду на продолжение диалога с Минкультом. По словам главы HHG, команда проекта до последнего надеялась, что фильм получит «зеленый свет». Если прокатное удостоверение не выдадут к понедельнику, то показ фильма отменят в Санкт-Петербурге и Тамбове. При этом потраченные на раскрутку деньги просто «сгорят».

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2», назвал готовящееся к выходу на экраны продолжение пошлым и циничным. Он подчеркнул, что не собирается смотреть киноленту.