Премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» в Москве отменили

Отключение двух кабельных линий случилось в Москве днем 25 декабря. ЧП обесточило несколько зданий, в том числе кинотеатра, где вечером планировали премьерный показ новогоднего фильма. ТНТ решил отложить мероприятие, так как не мог спрогнозировать сроки завершения работ.

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все“», - сообщил представитель телеканала.

В ремейке фильма снялись Ольга Бузова, Павел Воля, Люся Чеботина, Тимур Батрутдинов и другие звезды шоу-бизнеса, в декабре вышел его трейлер. Филипп Киркоров исполнил роль Петра I.