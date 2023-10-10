Премьера киноспектакля «Онегин в кино» состоится 12 и 13 октября в Москве

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Режиссер Степан Азарян и сценарист Владимир Красильников, наряду с другими участниками проекта, покажут классику литературы с другой стороны. Они решили поэкспериментировать в различных киножанрах: от ситкома до хоррорра, от фильма в жанрах нуар и киберпанк до мюзикла и комиксов. Команда погрузит зрителей в эстетику известных всем фильмов с ожившими персонажами мировой классики.

Специально для публики будут выступать молодые актеры театра и кино, уже показавшие себя и имеющие награды. Среди них - Степан Азарян (театр «Современник»), Эдуард Кашпоров (МХТ имени Чехова) Анастасия Кутявина (театр «Современник»), Екатерина Панасюк (Государственный академический театр имени Веры Комиссаржевской).

Авторы спектакля поставят перед смотрящими вопрос: в чем спасение человека - в принятии реальности или в бегстве от нее? Постановка проходит при поддержке Бориса Сенаторова в рамках резидентской программы открытого театрального пространства «Арт-платформа». Билеты можно купить на официальном сайте мероприятия.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс «Хоровой ринг» начнется в Москве.