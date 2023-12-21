21 декабря 2023, 01:01

Премьера фильма «Холоп 2» прошла в Москве

РИА «Новости»
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Премьера фильма «Холоп 2» состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Продюсер Антон Златопольский назвал большим счастьем выход «хорошего и любимого» фильма. Он отметил, что зачастую продолжения лент разочаровывают.

«Но не с Yellow, Black and White, командой Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского. Вы в этом неоднократно уже убеждались, потому что наперекор традициям у них все по-другому», - подчеркнул Златопольский.

Исполнивший главную роль актер Милош Бикович признался, что вторая часть картины ему понравилась больше, чем первая. Его персонаж в сиквеле получил возможность посмотреть на свое поведение со стороны и сделать выводы.

В широкий прокат «Холоп 2» выйдет 1 января 2024 года. Вместе с Биковичем в фильме сыграли Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Кирилл Нагиев.

Кино Фильмы Актеры
20 декабря 2023, 01:47
«Не смотрел, но осуждаю». Золотарев разделил критиков «Слова пацана» на два типа
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Разговоры о возможном запрете сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» действительно волновали съемочную группу проекта. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» объяснил эмоции команды просто: все прекрасно понимали — к романтизации бандитизма их история отношения не имеет.

«Конечно, мы переживали. Мы проделали большую работу, знаем, что история не про романтизацию [бандитизма], чем она начинается и заканчивается, хорошо понимаем, что хотим сказать. И там нет никакой романтизации», - обратил он внимание.

Золотарев признался, что на фоне призывов запретить сериал его создатели, мягко говоря, расстроились.

«Но я разделил бы критику сериала на две части. Есть конструктивная: люди говорят, что нельзя повторять того, что произошло. И я с этим согласен, тут нет никаких споров. А есть те, кто говорит про романтизацию. Причем забавно, что они начали об этом говорить, не смотря сериал: „Я не смотрел, но осуждаю и знаю, что там что-то романтизируют“. Мне им нечего сказать», - подчеркнул сценарист.

Смысл «Слова пацана» , по словам Золотарева, совсем в другом. В сериале показали взаимоотношения поколений и подтвердили теорию о том, что зло всегда возвращается злом.

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец заявляла, что сериал опасен для детской психики. По ее словам, в истории нет никакой созидательной основы. Детский омбудсмен просила Роскомнадзор проверить проект, обращались в ведомство с таким требованием и общественники. Но нарушений в киноленте не нашли.

Дети Сериалы Интервью История
20 декабря 2023, 01:29
«Зло всегда возвращается злом». Золотарев объяснил смысл сериала «Слово пацана»
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Создатели сериала «Слово пацана» вложили в него историю о том, чем для человека чревато совершенное им зло. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» пояснил, что картина стала отображением взаимоотношений отцов и детей.

«Произведение начинает жить в отрыве от автора, когда выходит на экран, поэтому для каждого все-таки есть какой-то свой смысл. Для меня это история про воздаяние. <…> Зло, совершенное во имя добра, все равно возвращается злом», - подчеркнул он.

Собеседник «360» обратил внимание, что итог в подобной ситуации всегда один, как бы человек ни пытался это исправить.

Золотарев также пояснил, зачем в титрах оставили QR-код, отсканировав который ребенок сможет рассказать о своей ситуации и поделиться со взрослыми, если находится в опасности.

«Это связано как раз с одним из смыслов, который несет эта история <…> про взаимоотношение отцов и детей. 1989 год - время потерянных детей. Время, когда родителям приходилось думать о выживании, а не о том, как своим примером показать детям, как надо жить. Этот контакт был потерян для целого поколения. Это ужасно, и это то, что мы пытаемся исправить хотя бы QR-кодом», - заключил собеседник «360».

Повторения казанского феномена , по его словам, можно избежать, если родители будут разговаривать со своими детьми.

Дети Интервью
20 декабря 2023, 01:10
«Искусство никому ничего не должно». Сценарист «Слова пацана» признался, что боится доброго кино
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Прогремевший на всю Россию сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал неоднозначную реакцию в обществе и породил споры о том, что на самом деле можно считать искусством. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» отметил, что снимать позитивные фильмы нужно, но словосочетание «доброе кино» давно стало чуть ли не ругательством.

«Мне кажется, что искусство никому ничего не должно. Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю», - заметил он.

Золотарев напомнил, что скоро выйдет новая часть трилогии «Лед», сценарий к которой тоже написал он. И там речь далеко не про злодеев и бандитов: история как раз придется по душе любителям добрых кинолент.

«Но слово „позитивное“ тоже очень странное. Я боюсь словосочетания „доброе кино“: оно стало ругательным, к сожалению. „Доброе кино“ так себе звучит, если честно, потому что многие люди приходят и снимают доброе кино очень плохо. Потом это доброе кино никто не смотрит, не потому что доброе кино - это плохо, а просто потому что его плохо делают», - заключил он.

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» общественники обращались в Роскомнадзор с просьбой проверить проект, в итоге нарушений действующего законодательства в нем не нашли.

Режиссер Никита Михалков отмечал, что призывы запретить сериал - огромная глупость. А музыкальный продюсер Максим Фадеев после просмотра «Слова пацана» вспомнил лихую молодость.

Роскомнадзор Сериалы Кино Фильмы Россия
20 декабря 2023, 00:55
Только разговаривать с детьми. Как избежать повторения казанского феномена
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вряд ли окажет дурное влияние на детей и станет поводом для повторения казанского феномена. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заметил, что ребенок начинает копировать худшее, когда у него в жизни и так все не слишком хорошо складывается.

Золотарев согласился с тем, что не самые приятные эпизоды привлекают больше всего внимания, в том числе и детского - те же сцены грабежей.

«Но для того, чтобы [дети] начали это копировать, они должны изначально стоять на краю. Они должны находиться в тяжелом социальном положении, на грани. А что их привело к этой грани - явно не сериал, а что-то другое», - заключил он.

Казанский феномен стал собирательным названием для десятков молодежных банд Татарстана, которые терроризировали его столицу с середины 70-х годов прошлого столетия.

«Думаю, что в современных реалиях он (казанский феномен - прим. ред.) невозможен. Но нужно все время думать о том, что раз такое было в истории, значит, когда-нибудь может повториться. Чтобы этого не произошло, нужно разговаривать со своими детьми. Нет никакого другого способа», - подчеркнул один из создателей сериала.

Съемочная группа, заметил он, понимала, что дети в итоге могут копировать героев «Слова пацана». Но такое происходит почти всегда, когда законченная история превращается в некое явление. Вопрос заключается в том, как далеко зайдет ребенок и что в целом подразумевает под подражанием сериальным образам.

Дети Сериалы Татарстан История

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