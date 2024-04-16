Появился трейлер «Волшебника Изумрудного города» с Колокольниковым и Ходченковой
В Сети представили дебютный тизер-трейлер нового российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города». Ролик разместили на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Лента представляет собой экранизацию популярной сказки. По сюжету девочка Элли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну. Им предстоит отыскать Волшебника в Изумрудном городе, чтобы вернуться домой.
В главных ролях зрители увидят Юрия Колокольникова, Екатерину Червову, Светлану Ходченкову и Евгения Чумака. Режиссером фильма стал Игорь Волошин.
Премьера картины состоится в кинотеатрах 1 января 2025 года.
В России также планируют переснять повесть-сказку писателя Алексея Толстого «Золотой ключик». Карабаса-Барабаса сыграет Федор Бондарчук, а кота Базилио - Александр Петров.