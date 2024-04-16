16 апреля 2024, 16:24

Появился трейлер «Волшебника Изумрудного города» с Колокольниковым и Ходченковой

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В Сети представили дебютный тизер-трейлер нового российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города». Ролик разместили на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».

Лента представляет собой экранизацию популярной сказки. По сюжету девочка Элли и ее пес Тотошка попадают в волшебную страну. Им предстоит отыскать Волшебника в Изумрудном городе, чтобы вернуться домой.

В главных ролях зрители увидят Юрия Колокольникова, Екатерину Червову, Светлану Ходченкову и Евгения Чумака. Режиссером фильма стал Игорь Волошин.

Премьера картины состоится в кинотеатрах 1 января 2025 года.

В России также планируют переснять повесть-сказку писателя Алексея Толстого «Золотой ключик». Карабаса-Барабаса сыграет Федор Бондарчук, а кота Базилио - Александр Петров.

Кино Актеры
16 апреля 2024, 16:47
«Мне было отвратно». Актер Нилов высказался о сериале «Слово пацана»
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Актер Алексей Нилов посмотрел популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эмоциями от увиденного он поделился в шоу «Легенда» для RTVI.

«Я посмотрел первую серию - ну, мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то - да страшнее видали, Господи - но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», - сказал Нилов.

Актер предположил, что у авторов проекта была цель отвернуть молодежь от криминала. Однако, по мнению Нилова, эффект получился противоположный.

«Тут же сразу блатная романтика, убийства, вот это все», - пояснил артист.

Нилов после просмотра сериала целиком отметил отличную работу актеров и режиссера.

«А сколько бабок потрачено на раскрутку… Это войдет в учебники по маркетингу, наверное, как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный, но так же можно раскрутить и любое нецензурное слово», - заключил он.

По мнению Национальной премии в области веб-контента, Жора Крыжовников со своим проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим режиссером интернет-сериала. Лучшим актером стал Иван Янковский.

Сериалы Кино Актеры
16 апреля 2024, 12:56
Умер актер из «Мастера и Маргариты» Мариан Ганча
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Не стало актера, каскадера и постановщика трюков Мариана Ганчи. Он умер 12 апреля на 82-м году жизни, сообщили в пресс-службе Академии театрального искусства Вроцлава.

О причинах смерти актера не уточняется. Ганчу похоронят 18 апреля 2024 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в часовне на городском кладбище во Вроцлаве.

Мариан Ганча родился 26 марта 1943 года. С 1969-го по 2012 год активно работал каскадером, ставил трюки, консультировал актеров на съемочных площадках, а также отвечал за спецэффекты.

На его счету 35 киноработ, включая «Мастера и Маргариту» 1988 года, «Волчицу» и «Испытание огнем и водой». Ганча также принимал участие в съемках таких фильмов, как «Извините, тут бьют?», «Жемчужина в короне» и «Перстень княгини Анны».

Болезни Кино
15 апреля 2024, 18:10
Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с 85-летием
РИА «Новости»
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с ее 85-м днем рождения. Телеграмма появилась на сайте кабинета министров.

Мишустин пожелал Волковой здоровья, бесконечной жизненной силы и благополучия во всем. Ее жизнь он назвал примером беззаветного служения профессии «Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике», - отметил министр.

Народная артистка России Ольга Волкова начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя и работала там в 1957–1970 годы. Затем, в 1970–1976 годы, она служила в Ленинградском театре комедии. После она стала членом труппы БДТ имени Товстоногова и играла там с 1976 по 1996 год.

Сегодня отмечает юбилей еще одна знаменитая артистка - Алла Пугачева. Известно, что в честь дня рождения она планировала устроить на Кипре банкет на 160 человек.

Кино Фильмы Актеры Правительство РФ Михаил Мишустин
15 апреля 2024, 17:38
«Куча новых героев». Автор «Слова пацана» — о будущей книге про женские банды
Global Look Press
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Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев приступил к написанию новой книги. Произведение посвящено женским криминальным бандам, сообщил писатель на презентации акции «Библионочь 2024». Трансляцию вел пресс-центр «России сегодня».

«О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», - отметил Гараев.

Он уточнил, что тема с женскими криминальными бандами достаточно загадочная.

«Много странного и непонятного», - сказал писатель.

По его словам, женские группировки устроены своеобразно, они сильно отличаются от политики мужских банд.

Осенью прошлого года по книге Гараева вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По оценкам руководителя онлайн-кинотеатра Wink Антона Володькина, за три месяца его посмотрели свыше 23 миллионов человек. Благодаря популярности сериала книга Гараева 2020 года заняла второе место по продажам на сервисе «Литрес».

Актер Никита Кологривый усомнился в честном отборе актеров на роли в сериал «Слово пацана». Он заявил, что некоторые коллеги попали на съемки, минуя кастинги.

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