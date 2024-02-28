28 февраля 2024, 04:43

Появился трейлер сериала «Морозко», где Аглая Тарасова ищет идеального донора спермы

РИА «Новости»
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Появился трейлер нового комедийного сериала Юлии Лысовой «Морозко», главная героиня которого в исполнении актрисы Аглаи Тарасовой ищет идеального донора спермы на футбольном поле в последний день перед наступлением климакса. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2024 года, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

По сюжету героиня Тарасовой вроде бы является успешной девушкой, которая работает на телевидении. При этом ей не нравится то, чем она занимается, нет ни семьи, ни друзей, а только чучело хорька, которое она держит в своей съемной квартире.

Все меняется, когда доктор сообщает ей неутешительный диагноз. У нее остался только один день, чтобы зачать ребенка и успеть стать матерью. В баре она знакомится с героем Никиты Ефремова, который приводит ее на футбольное поле для подбора подходящей кандидатуры.

По словам режиссера-постановщика и автора сценария Юлии Лысовой, сериал был написан на основе личной и семейной истории. Именно это заинтересовало и актеров, сыгравших главных героев.

«Мне кажется, что это одновременно и смешная, и в чем-то трагичная история», - призналась Тарасова.

Ранее кинокритик Роман Григорьев призвал оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику , отметив, что после переделки знакомые герои становятся какими-то «мутантами».

Трейлеры Фильмы Россия Актеры
26 февраля 2024, 11:01
Умер актер из сериалов «Каменская» и «След» Павел Поймалов
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На 58-м году жизни скончался известный актер театра и кино Павел Поймалов. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, в труппе которого артист состоял с 1992 года.

Актер был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Причина его смерти не называется.

«О дне прощания сообщим дополнительно», - отметили в театре.

Поймалов был выпускником драматического отделения Горьковского театрального училища, а также учился на режиссерско-актерском курсе ГИТИСа.

За время своей работы в МТЮЗ он сыграл множество разнообразных ролей, в том числе Анучкина в «Женитьбе», Жадова в «Доходном месте», Репортера в «Собачьем сердце».

Помимо работы на театральной сцене, Павел Поймалов играл в более чем 40 кинопроектах, включая такие, как «Каменская», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Сделка», «Угон», «Аферисты», «Смерть шпионам», «Город», «Последняя электричка», «Призраки прошлого», «Императрицы» и другие.

Театры Актеры
25 февраля 2024, 23:49
В «Самой обаятельной и привлекательной» заметили киноляп с наушниками Абдулова
Freepik
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В знаменитом советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная» обнаружили примечательный киноляп. На это обратили внимание авторы материала РБК.

Ошибку увидели в сцене с Володей Смирновым, которого сыграл актер Александр Абдулов. Его герой был модным молодым человеком и одна из показательных деталей - наушники, в которых персонаж часто слушал музыку.

Именно с ними обнаружили неточность в эпизоде к концу фильма. Там снимали сцену, где Михаил Кокшенов в роли Леши Пряхина высказывал Володе за его неправильный поступок с билетами на концерт. Смирнова одели в рубашку и черную жилетку.

Вместе с ними стоял женатый ловелас Миша Дятлов, его сыграл Леонид Куравлев. Трое мужчин находились у автомата с водой, когда к главной героине Наде (Ирина Муравьева) пришел супруг Сусанны.

Троица у аппарата внимательно наблюдала за развитием событий, а Миша произнес уже ставшую популярной фразу «Продолжаем пить». После этого кадр сменили и у Володи Смирнова на шее чудесным образом появились наушники, которых еще секунду назад там не было. В следующем кадре чудеса не закончились - воротник рубашки героя небрежно расстегнулся.

Ранее киноляпы нашли в советском фильме «Неуловимые мстители». Неточность заметили в сцене с Данькой Щусем.

Кино Фильмы Музыка Актеры Леонид Куравлев
25 февраля 2024, 05:40
В «Неуловимых мстителях» нашли интересный ляп с Данькой
Freepik
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В советском фильме «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна нашли киноляп. На это обратили внимание журналисты РБК.

Ошибку заметили на 14-й минуте картины. На кадрах Буба Касторский, роль которого исполнил актер Борис Сичкин, выступает с куплетами перед зрителями на уличной сцене. В толпе находится Данька Щусь, его сыграл Виктор Косых, он внимательно слушал разговоры кумушек.

Воротник рубашки Даньки постоянно менял положение. В одном кадре он застегнут на все пуговицы и плотно прилегает к телу, а в другом - свободно болтается, оголяя шею героя.

Такая ситуация повторилась несколько раз. Как предположили авторы материала, сцену могли снимать в несколько дублей, поэтому пропустили особенность одежды.

Ранее похожий киноляп нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», где главную роль сыграла актриса Ирина Муравьева. Там у ее героини Нади верхние пуговицы на блузке жили своей жизнью - то расстегнуты, то застегнуты.

Одежда Режиссер Фильмы Актеры
24 февраля 2024, 04:39
Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер»
Global Look Press
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Новый сериал «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, его процитировал портал The Wrap.

«Мы не стеснялись волнения по поводу „Гарри Поттера“. <…> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу», - сказал Заслав во время конференции с инвесторами.

Гендиректор заявил, что сериал выйдет в срок, если при его производстве не возникнет проблем. На встрече с Роулинг компания смогла договориться об условиях экранизации. Стороны решили, что пришло время подарить франшизе вторую жизнь. Создатели сериала хотят наполнить картину деталями книжной версии.

Первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» ушел с аукциона за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Книга находится в отличном состоянии и относится к первому изданию, когда было выпущено всего 500 штук.

Книги Сериалы Гарри Поттер

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