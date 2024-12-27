Появился список тем для кино, которые государство поддержит в 2025-м

По ее словам, особое место в перечне займет тема героизма и самоотверженности участников специальной военной операции на Украине и Великой Отечественной войны.

В список включили и темы укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения, и конечно, популяризация института семьи «Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», - написала Любимова.

Кроме этого, составители перечня не забыли внести в него экранизацию произведений русской классической литературы.

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