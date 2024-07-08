08 июля 2024, 01:55

Потеряла ногти. Зрители нашли киноляп в фильме «Служебный роман»

РИА «Новости»
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Романтическая комедия «Служебный роман» Эльдара Рязанова стала любимым фильмом для многих поколений советских и российских зрителей. Но самые внимательные из них нашли киноляп в этой картине. Оказалось, что героиня Лии Ахеджаковой — модница Верочка — не так уж внимательно следила за своей внешностью. Об этом написало издание РБК.

Романтическая комедия «Служебный роман» Эльдара Рязанова стала любимым фильмом для многих поколений советских и российских зрителей. Но самые внимательные из них нашли киноляп в этой картине. Оказалось, что героиня Лии Ахеджаковой - модница Верочка - не так уж внимательно следила за своей внешностью. Об этом написало издание РБК.

Ошибка закралась в сцены, в которых секретарша Верочка преподает своей начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной, сыгранной Алисой Фрейндлих, азы женственности - рассказывает ей как одеваться, ходить, какую прическу сделать.

Сначала «урок» проходит в кабинете Калугиной. На этих кадрах видно, что у Верочки ярко-красный маникюр. Но потом в кабинет приходит комиссия по инвентаризации. Людмила Прокофьевна и Верочка перемещаются в актовый зал. Там «урок» продолжается, но маникюра на руках у секретарши уже не видно.

Ранее зрители нашли два киноляпа в комедии Гайдая «Спортлото-82».

Кино Картины Фильмы Алиса Фрейндлих
06 июля 2024, 23:30
Умер режиссер фильмов о Владимире Высоцком Александр Ковановский
РИА «Новости»
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Известный режиссер и сценарист Александр Ковановский ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Музея Владимира Высоцкого.

«Сегодня ушел из жизни Александр Ковановский, руководитель Творческого объединения „Ракурс“. С юных лет Александр занимался изучением творческого наследия Владимира Высоцкого, в дальнейшем посвятил себя поискам материалов, связанных с творческой деятельностью Владимира Семеновича», - говорится в некрологе.

Документальные фильмы Ковановского сопровождали тематические музейные выставки, причем не только в самом музей, но и на других площадках в разных российских регионах.

В их числе картины «Мне есть, что спеть…», «Владимир Высоцкий. Я не вернулся из боя», «Уйду я в это лето» и «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти», а также работа над сериалом «Все секреты нашего мира».

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким режиссера. При этом причина и обстоятельства смерти Ковановского не были названы.

Смертность Режиссер Фильмы Россия
06 июля 2024, 19:21
Названа целевая аудитория современных версий советской киноклассики
РИА «Новости»
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Снимать современные версии советских фильмов необходимо для молодых зрителей, которые привыкли к яркой картинке и красивым спецэффектам. Об этом заявил режиссер Сарик Андреасян в беседе с «Фонтанкой», комментируя инициативу Министерства просвещения.

Он подчеркнул, что по этому пути уже давно пошли голливудские киностудии, которые выпустили современные версии «Гордости и предубеждения» и «Грозового перевала».

«Современному поколению нужен киноязык, который оно понимает», - заявил Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что те, кто смотрел «Властелин колец», уже не смогут оценить картины, снятые 100 лет назад. Андреасян предложил поинтересоваться у молодежи, кто из них знаком с фильмами Эйзенштейна или смотрел «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Союз кинематографистов России ранее сообщил, что получил от Министерства просвещения список из 30 советских фильмов и 15 художественных произведени й, по которым ведомство предложило снять ремейки и сделать отдельные экранизации. В министерстве пояснили, что картины сохранят историческую память и помогут в патриотическом воспитании детей.

В реестр включили фильмы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный», «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также также ленту «Летят журавли» Михаила Калатозова, награжденного за свою работу главным призом Каннского кинофестиваля 1957 года.

Снимать современные версии советских фильмов необходимо для молодых зрителей, которые привыкли к яркой картинке и красивым спецэффектам. Об этом заявил режиссер Сарик Андреасян в беседе с «Фонтанкой» , комментируя инициативу Министерства просвещения.

Режиссер Фильмы Россия
05 июля 2024, 16:45
В России предложили переснять 30 советских фильмов
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Министерство просвещения представило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций. Ведомство предложило переснять 30 советских лент и создать 15 картин по произведениям отечественной литературы, сообщил Союз кинематографистов России.

В министерстве уточнили, что выпуск новых фильмов должен способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма среди детей и подростков.

В перечень ведомства попали такие известные советские ленты, как «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) режиссера Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» (1959) и «Война и мир» (1967) режиссера Сергея Бондарчука, «Летят журавли» (1957), режиссера Михаила Калатозова и другие.

Для экранизации в Минпросвещения предложили «Севастопольские рассказы» писателя Льва Толстого, рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди», рассказ Александра Солженицына «Матренин двор» и другие произведения.

Ранее писатель Платон Беседин призвал Госдуму ввести запрет на ремейки советской киноклассики. Например, переснятый фильм «Кавказская пленница» он назвал «запредельным днищем».

Кино Режиссер Фильмы Россия
05 июля 2024, 04:01
Киноляп с прической Абдулова нашли в комедии «Ищите женщину»
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Внимательные зрители нашли киноляп в советском комедийном фильме «Ищите женщину», где актер Александр Абдулов сыграл роль одного из главных героев. Об этом сообщил РБК.

Режиссеры комедии допустили один киноляп. В первой серии можно увидеть, как герой Абдулова Робер де Шаранс, лоб которого закрывает челка, подходит к машинистке. Спустя пару секунд, волосы артиста уже зачесаны аккуратно набок.

Когда в контору зашел мэтр Роше, волосы Абдулова приняли первоначальный вид. При этом актер не покидал зал, чтобы скорректировать укладку.

Ранее ошибку разглядели в музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга. Метаморфозы с прической произошли у главной героини Алены, которую играла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее была длинная коса, потом появились короткие волосы, затем они снова отрасли.

Режиссер Фильмы Актеры

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