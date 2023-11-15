Посвященный режиссеру Брусникиной маршрут появился на сервисе «Узнай Москву»

В рамках этого маршрута можно будет посетить восемь ключевых мест, которые сыграли важную роль в ее творческой биографии. Среди них - Школа-студия МХАТ, где она уже более 35 лет преподает, и здание МХАТ имени Горького, где она начинала свою карьеру актрисы и будущего режиссера. Маршрут начнется в районе Цветного бульвара и завершится на Таганке.

Информация о каждом историческом здании, входящем в маршрут, будет доступна на интерактивной карте на портале «Узнай Москву». Это позволит пользователям узнать подробности о локациях и лучше понять историческое значение этих мест в театральной истории столицы.

«Дни регионов» продолжатся на выставке «Россия» с 14 по 19 ноября - субъекты страны представят свои достижения в разных сферах.