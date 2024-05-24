24 мая 2024, 21:36

Посвященную 245-летию МИИГАиК выставку-форум проведут перед ПМЭФ

РИА «Новости»
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Накануне ПМЭФ-2024 Московский государственный университет геодезии и картографии и фонд «Росконгресс» проведут выставку-форум «Пространственные данные: МИИГАиК — Территория инноваций», которую посвятят 245-летию университета. Она состоится с 24 по 27 мая в вузе.

Юбилейный проект МИИГАиК инициировал вместе с платформой «Территория инноваций» фонда «Росконгресс». Поддержку мероприятию оказал организационный комитет по подготовке и празднованию дня рождения вуза. В него входят органы госвласти, субъекты России и местного самоуправления, а также технологические государственные корпорации и компании.

В основу выставки легла идея развития МИИГАиК как универсальной отраслевой коммуникационной площадки, где пересекаются интересы регуляторов, образовательных, производственных и научных организаций, институтов развития, частных и государственных компаний страны и дружественных государств.

«Совместно с платформой „Территория инноваций“ фонда „Росконгресс“ мы проводим большую выставку-форум, в рамках которой в течение четырех дней в выставочном пространстве будут представлены более 20 крупнейших компаний, занимающих лидирующие позиции в сфере пространственных данных», - сказала ректор университета Надежда Камынина.

Она обратила внимание, что впервые на одной площадке соберутся не только выдающиеся представители отрасли, но и федеральные органы исполнительной власти. На выставке-форуме свои фонды представят Росреестр, Минприроды и госкорпорация «Роскосмос».

Участие в мероприятиях примут свыше 20 иностранных делегаций. Они посетят панельные дискуссии, круглые столы, специальные коммуникационные площадки, зоны делового общения и презентаций. Посетителям представят все разработки, которые сейчас создает МИИГАиК вместе с академическими и производственными партнерами.

Вузы Выставки Россия ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 17:53
Вечер памяти Римаса Туминаса отменили в Москве
Global Look Press
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В Театре имени Е. Б. Вахтангова в Москве отменили вечер памяти советского режиссера Римаса Туминаса после обращения активистов. Об этом сообщило издание «Абзац».

Мероприятие должно было состояться 4 июня. О его отмене журналистам сообщили в кассе театра.

Накануне движение « Ветераны России » обратилось в министерство культуры с просьбой об этом. Они напомнили о лишении режиссера премии правительства России в области культуры.

К кампании по отмене вечера подключилась и актриса Яна Поплавская. Она назвала Туминаса русофобом и предателем.

Кроме того, пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, в своих соцсетях опубликовал контакты директора театра Кирилла Крока и главного режиссера Анатолия Шульева и призвал подписчиков звонить им и требовать отмены мероприятия. От Министерства культуры России блогер потребовал наказать руководителя культурного учреждения за это мероприятие.

Римас Туминас умер в больнице в Италии в марте на 73-м году жизни. Он на протяжении 15 лет возглавлял театр имени Вахтангова.

В Театре имени Е. Б. Вахтангова в Москве отменили вечер памяти советского режиссера Римаса Туминаса после обращения активистов. Об этом сообщило издание « Абзац ».

Режиссер Россия Театры Москва
24 мая 2024, 17:11
Умер актер Ян Качер
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Актер и режиссер Ян Качер умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило Чешское информационное агентство.

Причина смерти не уточняется.

Ян Качер родился 3 октября 1936 года. В 1960-м окончил пражскую Академию исполнительских искусств по специальности «режиссура». Он снимался в фильмах по русской и зарубежной классике, таких как «Вешние воды», «Джейн Эйр» и другие. За его плечами было более сотни проектов.

Наибольшее профессиональное признание Качер получил как театральный режиссер. Он ставил спектакли в Национальном театре в Праге. Кроме того, актер работал на телевидении и удостоился медали «За заслуги в области культуры».

Режиссер Фильмы Театры Актеры Телевидение
24 мая 2024, 17:07
«Песни высокого класса». Успенская захотела записать альбом на стихи Захаровой
Global Look Press
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Певица Любовь Успенская заявила, что мечтает записать альбом на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщила «Газета.ру».

«Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают. <…> Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», - сказала исполнительница.

Захарова уже подарила Успенской тексты для таких песен, как «Я слишком тебя любила», «Мольба» и «Сила моя со мной».

Певица рассказала, что их дружба началась в трудный для нее момент, когда ее дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время пребывания в США. Захарова смогла поддержать артистку и поделилась своими стихами.

«Она прислала мне стихи песни „Я слишком тебя любила“, и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова», - отметила певица.

Затем Успенская в дуэте с дочерью Татьяной Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati, выпустила трек «Мольба», а после - «Сила моя со мной».

Мария Захарова Песни Музыка Шоу-бизнес
24 мая 2024, 14:49
Фильм о лидере группы «Сектор Газа» снимут в Воронеже
Freepik
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Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Легенда российского панк-рока Юрий Хой в 2000 году возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж - его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал», - говорится в питчинге от киностудии.

Режиссером проекта станет Владимир Щегольков. Фильм расскажет о последних днях жизни лидера группы Юрия Клинских. Создатели хотят изобразить его как народного героя. С материалами для картины поможет семья музыканта.

В кастинге на главную могут принять участие такие актеры, как Никита Еленев, Кузьма Сапрыкин и Юрий Борисов. Кроме того, песни Хоя перезапишут с более чистыми аранжировками.

Не так давно «Сектор газа» оказался на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Группа снова обрела славу и стала активно гастролировать.

Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал « Бюллетень кинопрокатчика ».

Песни Фильмы Музыка Шоу-бизнес

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